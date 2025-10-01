Силы ПВО ночью уничтожили 20 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами РФ
Российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. За одну ночь было уничтожено двадцать боевых дронов украинского производства.
По информации Минобороны РФ, восемь БПЛА сбили над Белгородской областью и столько же — над Ростовской. Три аппарата уничтожили в Саратовской области, а один — в Воронежской. Все эти действия подтверждают эффективность работы дежурных средств ПВО. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
