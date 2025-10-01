01 октября 2025, 08:29

Разведчики группировки «Восток» зафиксировали радиопереговоры украинских военнослужащих о трагическом инциденте. Группа пехоты ВСУ отказалась подчиниться приказу нового командира и стала жертвой дружеского огня. Об этом пишет РИА Новости.





Согласно перехвату, солдаты должны были проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области, где планировалось поднять флаг. Однако, вместо выполнения задания, военнослужащие решили покинуть свои позиции. Вскоре после этого их уничтожили.





«Вышли из «опорника», только отошли, а их соседи наши «минусанули» по приказу», – приводятся слова боевика в расшифровке радиоперехвата.