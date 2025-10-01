Достижения.рф

Разведчики перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем

Фото: iStock/Diy13

Разведчики группировки «Восток» зафиксировали радиопереговоры украинских военнослужащих о трагическом инциденте. Группа пехоты ВСУ отказалась подчиниться приказу нового командира и стала жертвой дружеского огня. Об этом пишет РИА Новости.



Согласно перехвату, солдаты должны были проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области, где планировалось поднять флаг. Однако, вместо выполнения задания, военнослужащие решили покинуть свои позиции. Вскоре после этого их уничтожили.

«Вышли из «опорника», только отошли, а их соседи наши «минусанули» по приказу», – приводятся слова боевика в расшифровке радиоперехвата.

Командование ВСУ решило списать эти потери на российские силы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Дарья Осипова

