Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал «задушить Крым» и атаковать Крымский мост

30 сентября 2025, 23:26

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал оказать сильное давление на Крымский полуостров. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Варшавском форуме безопасности, передает The Guardian.





Политик утверждал, что Европа должна нанести «удар по самолюбию» президента РФ Владимира Путина — помочь Киеву уничтожить Крымский мост. Уоллес призвал предоставить Украине дальнобойное вооружение для реализации этой цели.





«Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым», — сказал бывший министр обороны Великобритании.