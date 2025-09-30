Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал «задушить Крым» и атаковать Крымский мост
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал оказать сильное давление на Крымский полуостров. Такое заявление он сделал в ходе выступления на Варшавском форуме безопасности, передает The Guardian.
Политик утверждал, что Европа должна нанести «удар по самолюбию» президента РФ Владимира Путина — помочь Киеву уничтожить Крымский мост. Уоллес призвал предоставить Украине дальнобойное вооружение для реализации этой цели.
«Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым», — сказал бывший министр обороны Великобритании.
22 сентября вице-спикер Совфеда Константин Косачёв прокомментировал атаку украинских БПЛА на Крым. По его мнению, нападение на курортную зону было чудовищной провокацией.
Напомним, что 21 сентября Украина атаковала гражданские объекты в Крыму. ВСУ нанесли удар по зоне, где отсутствуют военные объекты. При этом использовались дроны, оснащенные фугасными боеприпасами. В результате погибли три человека, ещё 16 получили ранения.