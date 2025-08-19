Удар ВСУ по Волгограду, продвижение в Николаевке, бои в Соболевке: последние новости СВО на 19 августа
19 августа Российские войска продолжают наступательные операции на ключевых направлениях, отражают контратаки противника и наносят удары по военной инфраструктуре Украины. Подробнее о ситуаци в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Удар ВСУ по Волгограду 19 августаВ ночь с 18 на 19 августа в Волгограде произошла серия взрывов. Первый из них зафиксирован в 01:20, а затем с 01:40 последовала серия громких звуков. Дроны летели на очень низкой высоте, по словам очевидцев, они двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Предположительно, силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Обломки БПЛА упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде, возникли возгорания, сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на слова губернатора Андрея Бочарова.
Херсонское направление: артиллерийская активностьНа Херсонском участке сохраняется режим дистанционной боевой работы. Российские силы нанесли точечный удар по пункту управления беспилотниками в районе Антоновки, уничтожив важный объект ВСУ. Параллельно продолжается артиллерийский огонь по позициям на правом берегу Днепра. За последние сутки украинская армия выпустила по левобережным территориям 34 боеприпаса, однако российские подразделения удерживают линию фронта под стабильным контролем.
Запорожский фронт: интенсивные столкновения и переброска резервовВ районе Плавней и южных окраин Степногорска продолжаются ожесточённые бои. Российские части отражают постоянные атаки противника, который активно перебрасывает резервы и бронетехнику для удержания позиций. На направлениях у Новоданиловки и Малой Токмачки столкновения не прекращаются, но несмотря на ожесточённое сопротивление, инициатива остаётся за ВС РФ.
Угледарское направление: продвижение штурмовых группРоссийские подразделения продвигаются в районе Камышевахи, а также западнее Январского и Александрограда. Штурмовые группы методично ослабляют укрепрайоны противника при поддержке артиллерии, что обеспечивает поступательное развитие наступления.
Константиновский фронт: закрепление на новых позицияхВ Нелеповке и Плещеевке идут бои, российские войска закрепляются в Александро-Шультино. Продвижение отмечается и в Николаевке со стороны Часов Яра. По сообщениям, бои начались и в административных границах Константиновки со стороны Предтечино, что указывает на возможность подготовки более масштабных операций.
Северское направление: российский флаг над СеребрянкойНа Северском участке сообщается, что над Серебрянкой поднят российский флаг. Это может свидетельствовать об освобождении села, хотя официальное подтверждение от Минобороны РФ пока ожидается. Продвижение стало возможным благодаря работе штурмовых групп и поддержке артиллерии, позволившей вытеснить противника из укреплённых позиций.
Краснолиманский участок: тяжёлые бои за ТорскоеВ районе Торского продолжаются упорные столкновения. Украинские войска пытаются вернуть утраченные позиции в южной части села. Российские подразделения развивают наступление западнее Колодезей в сторону Ставков, а также ведут бои в Среднем и Шандриголово. Основная задача здесь — расширение зоны контроля и разрушение оборонительных линий противника.
Купянское направление: контроль над дорогами снабженияНа Купянском участке основные усилия сосредоточены на контроле дороги из Купянска в Чугуев и Харьков. Бои разворачиваются в районе Соболевки, а также восточнее города, в Петропавловке. Успех в этом секторе позволит российским войскам перерезать ключевые линии снабжения ВСУ.
Харьковское направление: расширение зоны контроляВ районе Синельниково продолжаются атаки российских подразделений, продвижение отмечается и в районе Хатнего. По сообщениям, ВСУ активно привлекают женщин-операторов дронов, что может указывать на нехватку подготовленных кадров в их рядах.
Сумское приграничье: обострение обстановки и атака на РыльскВ приграничных районах Сумской области сохраняется напряжённость. Украинская армия проводит контратаки в Варачино, Алексеевке и Кондратовке. Сегодня утром в районе Рыльска была атакована колонна российских войск, в результате чего тяжёлые ранения получил генерал Абачев. Одновременно зафиксированы новые обстрелы населённых пунктов Курской области.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 беспилотника противника над семью регионами России, а также над акваторией Чёрного и Азовского морей. Днём был перехвачен дрон, направлявшийся в сторону Смоленской АЭС, что подчеркнуло угрозу атак на критическую инфраструктуру.
Покровское направление: ожесточённые столкновения без серьёзных измененийВ районах Удачного и Леонтовичей продолжаются интенсивные бои. Российские войска усиливают давление в Чунишино и Лысовке, а также развивают наступательные действия в Родинском. Линия фронта на северном участке остаётся стабильной, однако ВС РФ формируют устойчивую линию обороны и постепенно наращивают темп наступления. По данным источников, украинская армия перебросила в этот район до двух полков для усиления обороны в районе Кучерова Яра.
Удары ВКС РФ по объектам на УкраинеВоздушно-космические силы России нанесли серию ударов по военной инфраструктуре Украины. В Сумской области была уничтожена пусковая площадка для дальнобойных дронов, ликвидировано более сотни беспилотников и отмечены потери личного состава противника.
В Павлограде оперативно-тактическим комплексом «Искандер» поражён цех механического завода. В Одессе дроны атаковали терминал «Новой Почты» и нефтяной объект компании SOCAR. Кроме того, удары были нанесены по складам и логистическим центрам ВСУ в разных регионах, что направлено на подрыв их снабжения.