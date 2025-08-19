Саммит по Украине может пройти в Вашингтоне

19 августа 2025, 07:58

Аналитик Озер: саммит по Украине может пройти в США

Фото: iStock/Ruma Aktar

В ближайшее время может состояться саммит на уровне лидеров по Украине, который, как ожидается, пройдет в Вашингтоне. Об этом заявил турецкий политолог Энгин Озер.