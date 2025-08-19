Саммит по Украине может пройти в Вашингтоне
В ближайшее время может состояться саммит на уровне лидеров по Украине, который, как ожидается, пройдет в Вашингтоне. Об этом заявил турецкий политолог Энгин Озер.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп активно настаивает на проведении встречи в столице США, стремясь укрепить свои шансы на получение Нобелевской премии мира.
По словам Озера, мирный процесс, начавшийся с визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву и продолжившийся визитом российского лидера Владимира Путина на Аляску, ведется в тайном режиме. При этом он подчеркнул, что любые утечки информации могли бы создать общественное давление и раскрыть потенциальные уступки сторон.
Политолог предположил, что саммит России, США и Украины может завершиться подписанием итогового документа, который будет включать соглашение о прекращении огня с определенными гарантиями безопасности. В условиях растущей одержимости Трампа Нобелевской премией, американская сторона будет настаивать на подписании этого соглашения именно в Вашингтоне.
