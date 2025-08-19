Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов в Юнаковке
В районе Юнаковки в Сумской области наблюдается низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации агентства, командиры 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ применяют угрозы обстрела из минометов и FPV-дронов в отношении солдат, которые не выполняют их приказы.
Собеседник агентства подчеркнул, что такие меры направлены на поддержание порядка и выполнение боевых задач, однако ситуация с дисциплиной на передовых позициях остается напряженной. Обострение ситуации может негативно сказаться на боеспособности подразделений в условиях продолжающегося конфликта.
