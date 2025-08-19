Командиры ВСУ грозят обстрелом из минометов за невыполнение приказов в Юнаковке

19 августа 2025, 08:12

Фото: iStock/Mr-Tigga

В районе Юнаковки в Сумской области наблюдается низкий уровень дисциплины среди мобилизованных военнослужащих Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.