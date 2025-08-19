Пленный Костышак заявил, что отправил бы воевать всех киевских «мажорчиков»
Военнопленный украинский солдат Евгений Костышак в недавнем видео, опубликованном Министерством обороны России, выразил свое недовольство текущей ситуацией в Украине и жизнью в столице. Он заявил, что отправил бы на фронт всех тех, кто сейчас наслаждается комфортом в Киеве.
Костышак отметил, что правительство Украины и Владимир Зеленский обеспечили себе благополучие, не заботясь о судьбе страны и народа.
«За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро», — сказал он.
Военнопленный также поделился своим наблюдением о том, как молодежь в Киеве проводит время.
«Я на выходных приехал в сторону Крещатика. Из метро выхожу – смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку… И это уже неудивительно. Для Киева это уже престижно», — добавил военный.
Он выразил недовольство тем, что многие люди в столице ведут беззаботный образ жизни, в то время как солдаты сражаются на фронте. Костышак подчеркнул, что оказался на войне благодаря призыву военкоматов и выразил желание отправить «мажорчиков», которые наслаждаются жизнью в Киеве, на фронт.
«Я бы их всех на войну отправил, всех», — заключил Костышак.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.