19 августа 2025, 09:15

Фото: iStock/Diy13

Военнопленный украинский солдат Евгений Костышак в недавнем видео, опубликованном Министерством обороны России, выразил свое недовольство текущей ситуацией в Украине и жизнью в столице. Он заявил, что отправил бы на фронт всех тех, кто сейчас наслаждается комфортом в Киеве.





Костышак отметил, что правительство Украины и Владимир Зеленский обеспечили себе благополучие, не заботясь о судьбе страны и народа.





«За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро», — сказал он.

«Я на выходных приехал в сторону Крещатика. Из метро выхожу – смотрю, два парня идут в обнимочку так, за ручку… И это уже неудивительно. Для Киева это уже престижно», — добавил военный.

«Я бы их всех на войну отправил, всех», — заключил Костышак.