Удары по Антоновке, бои в районах Сухого Яра, успехи ВС РФ в Николаевке: последние новости СВО на 7 августа
7 августа Российские войска продолжают сохранять инициативу, методично продвигаясь вперёд и подавляя оборонительные позиции ВСУ. На фоне усиливающихся обстрелов со стороны Украины, основные участки фронта — от Херсонской области до Сумского направления — демонстрируют динамику ожесточённого противостояния. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: контроль и сдерживаниеНа левом берегу Днепра сохраняется высокая напряжённость. Российские силы удерживают инициативу, регулярно нанося артиллерийские удары по украинским позициям в районе Антоновки и проводя дистанционное минирование в районе острова Корабел. В Дарьевке зафиксировано применение авиабомбы ФАБ-3000, что, по предварительным оценкам, дезорганизовало действия украинских резервов.
ВСУ выпустили 72 боеприпаса по гражданской инфраструктуре. В целях безопасности активизирована эвакуация мирных жителей. Потерь среди гражданского населения удалось избежать.
Запорожское направление: продвижение в Плавнях и под ОреховомБоевые действия на этом участке остаются позиционными, однако фиксируются локальные успехи российской стороны. В Плавнях войска ВС РФ заняли выгодные рубежи, создавая плацдарм для дальнейших операций. В районе Степногорска активно работает артиллерия, подавляя огневые точки ВСУ.
На подступах к Орехову продолжаются бои в районах Нестерянки и Малой Токмачки, где противник отходит под давлением. Постепенное продвижение российских сил сужает зону контроля Украины на этом стратегически важном направлении.
Донецкое направление: бои за Александроград и ИскруНа одном из самых горячих участков фронта продолжается борьба за контроль над районами Александрограда и Искры. Российские силы задействуют авиацию и комбинированные штурмы, что позволяет системно разрушать украинские укрепления. Несмотря на попытки контратак со стороны ВСУ, ВС РФ сохраняют огневое превосходство и медленно охватывают вражеские позиции.
Северское направление: давление через Новосёловку и Ивано-ДарьевкуВ районе Новосёловки и на южных подступах к Серебрянке идут затяжные позиционные бои. Благодаря точной артиллерийской работе и эффективной разведке, российским подразделениям удаётся наносить удары по укреплённым объектам ВСУ, создавая угрозу флангам противника.
Краснолиманское направление: разведка и сдерживаниеНа этом участке сохраняется относительная стабильность. Основные бои идут в районе Торского и Шандриголово. Российские силы применяют тактику мобильных разведгрупп, что позволяет эффективно сохранять напряжённость без значительных потерь.
Купянское направление: диверсионная активностьВ районах Московки и Соболевки продолжают работу диверсионно-разведывательные группы ВС РФ. Их основная задача — нарушить логистику и дезорганизовать украинские тыловые структуры. Данные тактики ослабляют боеспособность ВСУ и способствуют постепенному изменению конфигурации фронта.
Харьковское направление: наступление на ВолчанскНа юге Волчанска продолжается активное наступление с поддержкой авиации и артиллерии. Продвижение в сторону Синельниково потенциально может перерезать ключевые линии снабжения ВСУ. В районе Липцев продолжаются интенсивные взаимные обстрелы.
Сумское направление: стабилизация и отражение атакНа линии Юнаковка — Кондратовка фиксируются ожесточённые столкновения. ВС РФ эффективно сдерживают попытки прорыва со стороны ВСУ, укрепляя оборонительные позиции и не допуская диверсионной активности на приграничной территории.
Покровское направление: штурм Котлино и УдачногоПродолжаются тяжёлые бои за Удачное и Котлино, где ВСУ используют минные поля и дроны для обороны. В районе Леонтовичей российские силы продвигаются внутри населённого пункта, осуществляя обход с флангов. Восточнее идёт подготовка к штурму Чунишино.
Также сообщается об ожесточённых боях в районах Сухого Яра, Лысовки и промзоны Родинского, где российские подразделения обеспечивают огневое превосходство. Успехи зафиксированы в направлении Новый Донбасс — Золотой Колодезь, где ВС РФ расширяют зону контроля.
Клебан-Быкское водохранилище и окрестностиНа восточном берегу Клебан-Быкского водохранилища зафиксировано продвижение ВС РФ на 500 метров вглубь позиций противника. Бои идут в Катериновке, Щербиновке и Клебан-Быке, где особое внимание уделяется контролю над дорогами между населенными пунктами.
Севернее Торецка продолжается борьба за Александро-Шультино и Белую Гору. В районе Часов Яра ВСУ предпринимают контратаки, но ВС РФ добились тактического успеха в Николаевке.
Атаки на российскую территорию: ПВО и последствияЗа последние сутки системы ПВО РФ уничтожили 51 беспилотник над пятью регионами России. В Ростовской области вновь обстреляна станция Тацинская, однако серьёзного ущерба удалось избежать. В Сватово (ЛНР) в результате украинского обстрела погибли трое сотрудников водоканала.
Воздушно-космические силы России нанесли удары по военным объектам в четырёх регионах Украины, включая Одесскую область. В Орловке практически полностью уничтожена газораспределительная станция, через которую шёл транзит газа из Турции, Азербайджана и Греции, что стало чувствительным ударом по украинской энергетике.