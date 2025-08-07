Достижения.рф

Названо количество не вернувшихся из самоволки бойцов ВСУ

ТАСС: в 2025 году в ВСУ из самоволки не вернулись 93 тысячи военных
Фото: iStock/zabelin

За семь месяцев текущего года к несению службы не вернулись около 93 тыс. украинских солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные структуры Украины.



По данным, предоставленным офисом генерального прокурора Украины, с начала этого года было зафиксировано около 119 тыс. случаев самовольного оставления военнослужащими своих частей. Из них лишь чуть более 25,4 тыс. человек воспользовались законом о добровольном возвращении на службу и вернулись в свои воинские подразделения.

В ноябре прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет солдатам, впервые самовольно покинувшим воинскую часть или дезертировавшим, добровольно вернуться на службу.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0