Названо количество не вернувшихся из самоволки бойцов ВСУ

07 августа 2025, 08:04

ТАСС: в 2025 году в ВСУ из самоволки не вернулись 93 тысячи военных

Фото: iStock/zabelin

За семь месяцев текущего года к несению службы не вернулись около 93 тыс. украинских солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальные структуры Украины.