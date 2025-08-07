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Глава Новороссийска предупредил жителей об угрозе атаки безэкипажных катеров

Фото: iStock/Page Chichester

Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил жителей об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК). Его слова передает РИА Новости.



Кравченко призвал граждан немедленно покинуть набережную и пляжи.

Он также дал конкретные указания на случай включения сирен сигнала «Внимание всем». Жителям домов первой береговой линии, находящимся дома, рекомендовано не приближаться к окнам. Глава города посоветовал укрыться в комнатах без окон, выходящих на море, или в помещениях со сплошными стенами, избегая открытых пространств у моря.

Ранее сообщалось, что в Суровикино Волгоградской области произошли мощные взрывы и начался пожар в ходе отражения атаки беспилотников. Также в эту ночь аэропорт Волгограда ввел режим «Ковер», который временно ограничивает прием и вылет воздушных судов.

Мария Моисеева

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