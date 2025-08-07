Глава Новороссийска предупредил жителей об угрозе атаки безэкипажных катеров
Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил жителей об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК). Его слова передает РИА Новости.
Кравченко призвал граждан немедленно покинуть набережную и пляжи.
Он также дал конкретные указания на случай включения сирен сигнала «Внимание всем». Жителям домов первой береговой линии, находящимся дома, рекомендовано не приближаться к окнам. Глава города посоветовал укрыться в комнатах без окон, выходящих на море, или в помещениях со сплошными стенами, избегая открытых пространств у моря.
Ранее сообщалось, что в Суровикино Волгоградской области произошли мощные взрывы и начался пожар в ходе отражения атаки беспилотников. Также в эту ночь аэропорт Волгограда ввел режим «Ковер», который временно ограничивает прием и вылет воздушных судов.
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