ВСУ заняли роддом с пациентками в Краматорске

07 августа 2025, 09:57

Кимаковский: ВСУ заняли часть роддома в Краматорске

Фото: iStock/zabelin

Боевики ВСУ заняли часть роддома в Краматорске, в котором остаются врачи и пациентки. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.