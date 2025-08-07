ВСУ заняли роддом с пациентками в Краматорске
Боевики ВСУ заняли часть роддома в Краматорске, в котором остаются врачи и пациентки. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.
По его словам, в роддоме разместили не только регулярную армию, но и иностранных наемников. Советник добавил, что киевский режим готовит в медучреждении провокацию, аналогичную той, что была совершена в мариупольском роддоме в 2022 году.
Кимаковский заключил, что ВСУ готовят обстрел или подрыв родильного дома.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
