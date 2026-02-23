Удары по авиабазе ВСУ, продвижение в ДНР и история бойца ВС РФ: последние новости СВО на 23 февраля
Ночные удары, атаки беспилотников и продвижение на фронте складываются в напряжённую картину последних суток. Сообщения из регионов и зоны боевых действий дополняют друг друга, формируя общий фон происходящего в зоне СВО. Подробности – в материале «Радио 1».
Удары по авиабазе и цели «Искандеров»
Спутниковые снимки подтверждают, что в воскресенье ВС РФ поразили «Искандерами» авиабазу Канатово, что в Кропивницком (Кировограде), отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Здесь, напомним, базируются самолеты Су-24 и Су-27. Кроме того, по сообщениям военного эксперта Алексея Воеводы, поражены были и склады с комплектующими для дронов и готовыми беспилотниками.
Лебедев обращает внимание и на то, что на территории аэродрома видно не менее 11 крупных кратеров, оставшихся после ударов. Их расположение говорит о том, что ВС РФ здесь старались сократить возможности тактической авиации противника и усложнить перебазирование самолетов. При этом летели русские ракеты, судя по всему, почти беспрепятственно — в Кировоградской области подтвержденных ЗРК «Patriot» просто нет, добавляет Лебедев.
«Идем на запад»: продвижение в ДНР
Накануне российские бойцы освободили село Новый Донбасс в ДНР. Отсюда до Доброполья остается менее четырёх километров, а до жизненно важной для ВСУ дороги Доброполье-Краматорск — около пяти. Когда нашим штурмовикам удастся перерезать эту дорогу, боевики, засевшие в славянско-краматорской агломерации, останутся без снабжения с юго-западной стороны, напоминают эксперты портала «Военное обозрение».
На славянском направлении триколор российские бойцы подняли над Никифоровкой, однако на севере этого села пока продолжаются бои. Отсюда ВС РФ смогут штурмовать Рай Александровку — важный транспортный узел врага, который также «откроет двери» на Николаевку, где расположена Славянская ТЭС, обеспечивающая энергией всю краматорскую агломерацию. Подойти к Рай-Александровке с другой стороны позволит освобождение крупного «опорника» ВСУ между Калениками и Кривой Лукой — туда российские бойцы упорно наступают из Резниковки.
Восточно-запорожское направление и «информационный шум»
На запорожском направлении противник попытался в очередной раз создать информационный шум и заявил о взятии Радостного, которое российские бойцы освободили еще в прошлом году. Впрочем, как указывают эксперты проекта «Рыбарь», кадры с поднятием флага на въезде в село сняты на совершенно другом участке фронта, а Радостное между тем остается под контролем ВС РФ.
В целом же обстановка на восточно-запорожском направлении между Орестополем и Терновым пока тяжелая: позиции российских бойцов и ВСУ как бы «перемешаны» между собой. Однако темпы наступления противника все же снижаются, говорят специалисты.
Бои на севере и нехватка личного состава
Продолжаются упорные бои и в Сумской области. Сообщается, что российские штурмовики в Сумском районе продвинулись на восьми участках, в Краснопольском — на двух, в Глуховском — на трех, за сутки продвинувшись на 750 метров.
На харьковском направлении боевикам ВСУ катастрофически не хватает личного состава. В связи с этим противник массово применяет дроны и средства радиоэлектронной борьбы, однако бойцам группировки «Север» удается поражать и самые новые разработки врага.
Массовые атаки БПЛА и работа ПВО
Силы ПВО за ночь сбили 152 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. В Белгородской области уничтожили 65 дронов, в Саратовской — 35, в Крыму — 16. Восемь БПЛА сбиты над Воронежской и Ростовской областями, по четыре — над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря, по три — над Волгоградской областью и Татарстаном, по два — над Курской и Липецкой областями, по одному — над Тульской и Тверской областями.
В Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотников в четырёх районах — Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Взрывы и пожары в Татарстане
В ночь на 23 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА ВСУ над Альметьевским районом Татарстана. При падении обломков в промзоне начался пожар, сообщили в Telegram-канале «Администрация Альметьевска». Возгорание является локальным, на месте работают экстренные службы, пострадавших нет.
«Ведется работа по ликвидации последствий. Ситуация находится под контролем, прямых угроз для жителей района нет», — говорится в публикации.
При этом очевидцы сообщали о серии взрывов над Альметьевском: первый хлопок раздался около пяти утра, всего насчитали до семи громких взрывов. В небе были видны вспышки, затем появилось задымление. Официальной информации о точном месте пожара первоначально не приводилось. В регионе объявляли угрозу атаки БПЛА, временно закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска, жителей призывали укрыться и не подходить к окнам.
Саратов, Энгельс и тревожные сирены
Над Саратовом и Энгельсом прогремели мощные взрывы — предварительно, система ПВО отражала атаку украинских беспилотников. По словам очевидцев, первые хлопки раздались около 02:30 ночи, всего насчитали 12–15 взрывов. В некоторых районах звучали сирены, у автомобилей срабатывала сигнализация. Официальной информации о пострадавших и разрушениях на тот момент не поступало, ранее власти предупреждали об угрозе атаки БПЛА.
Белгород под ракетным обстрелом
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в результате массированного ракетного обстрела. В Белгороде разрушено остекление в двух многоквартирных домах, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. В поселке Дубовое разбито лобовое стекло автомобиля, в сёлах Никольское и Таврово пострадали кровли частных домовладений.
Кроме того, украинский БПЛА нанес удар по территории одного из производственных предприятий в Белгороде — повреждена техника.
«Атаки ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу продолжаются. (...) Оперативные службы продолжают работать на местах», — добавил губернатор.
«Защищают здравый смысл»
Русскоязычные украинцы, которых пытаются заставить говорить «кривду», защищают правду, историю и здравый смысл. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в беседе с ТАСС. По ее словам, граждане Украины, владеющие русским языком и знакомые с ключевыми событиями общей истории, в первую очередь отстаивают здравый смысл.
«Мне кажется, они просто защищают свое душевное здоровье, потому что, когда человек знает вроде бы правду, но под давлением заставляет самого себя произносить кривду, то недалеко до действительно каких-то элементов раздвоения личности и так далее», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что те украинцы, которые не стремятся разорвать связь с Россией, стоят на страже правды и праведности, напомнив о систематическом вытеснении русского языка из образования, культуры и СМИ Украины.
Очнулся в морге: история бойца СВО
Российский военнослужащий Александр Рочев с позывным «Лис» пришёл в сознание в морге после того, как медики сочли его погибшим в зоне специальной военной операции. Рочев служил в группировке войск «Днепр» и получил осколочные ранения во время выполнения боевой задачи. В пути при эвакуации он потерял сознание, из-за чего произошла ошибка.
«Я так понял, видимо, когда отключился, пульс уже не прощупывался», — рассказал боец.
Он очнулся на каталке в помещении морга, после чего был срочно доставлен в севастопольский госпиталь. Сейчас Рочев помогает в санчасти и надеется вернуться в строй. За мужество и отвагу его наградили медалями Жукова и «За отвагу».