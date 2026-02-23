«Единая Россия» поздравила жителей Подмосковья с Днём защитника Отечества

23 февраля 2026, 12:46

оригинал Фото: Администрация округа Мытищи

В Подмосковье прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Организатором выступила «Единая Россия». Жители региона посетили концерты, присоединились к патриотическим акциям и сбору помощи для военнослужащих.





Участниками событий стали участники специальной военной операции и их семьи, ветераны, депутаты различного уровня, активисты «Молодой Гвардии» и представители общественных организаций. Секретарь подмосковного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов обратился к защитникам с поздравлением.

«Сегодня мы чествуем тех, для кого защита Родины является делом всей жизни, мерилом чести и долга. Именно эти люди пишут историю нашей страны прямо сейчас. На передовой, с оружием в руках, они сражаются за наше будущее, за будущее наших детей», — торжественно заявил Игорь Юрьевич.