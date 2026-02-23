Губернатор Андрей Воробьёв поздравил военных инженеров в Нахабино с 23 Февраля

23 февраля 2026, 10:34

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил 45-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду в Нахабино и поздравил военнослужащих с Днём защитника Отечества. Бригада имеет богатую историю: в годы Великой Отечественной войны она получила четыре ордена и звание «Берлинская», девять её бойцов стали Героями Советского Союза.





С начала СВО более тысячи военнослужащих получили государственные награды, а в этом году президент наградил бригаду орденом Суворова. Губернатор поблагодарил личный состав за службу и отметил важность их работы.

«Я хочу поздравить вас, товарищи офицеры, личный состав с Днём защитника Отечества, и в вашем лице всех ребят, которые несут службу в разных местах. Всегда приятно встречаться с людьми мужественными, скромными. Мы понимаем всю сложность работы инженерных войск, тем более в 21 веке... Мы гордимся нашими ребятами — и в Балашихе, и в Наро-Фоминске, и в Пушкине, и в Щёлкове, и в Коломне, и в Одинцове. Отдельно хочу сказать слова благодарности командирам», — высказался Андрей Юрьевич.