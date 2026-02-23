«Человеческие жертвы»: В ДНР заявили об обнаружении «ритуальных» алтарей ВСУ
Советник главы ДНР рассказал о ритуальной атрибутике на позициях военных ВСУ
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил об обнаружении российскими военными на освобожденных территориях Украины объектов, которые он назвал алтарями для человеческих жертвоприношений.
В беседе с «NEWS.ru» Гагин сообщил, что военнослужащие находят ритуальные сооружения и предметы.
«На освобождаемых территориях находим алтари для жертвоприношений, капища и сатанинскую* атрибутику. В сети немало записей, сами украинские военные выкладывают — кого-то приносят в жертву. Это носит характер именно ритуальных убийств», — отметил эксперт.Советник главы ДНР добавил, что собранные доказательства планируют использовать в обвинительном заключении в рамках будущего процесса против Украины, который он назвал «новым Нюрнбергом».
Кроме того, Гагин сообщил о случаях неподчинения украинских военных командованию и самовольного оставления позиций.