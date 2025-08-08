Удары по Херсону, наступление в районе Попов Яра, пожары в Краснодарском крае: последние новости СВО на 8 августа
8 августа российские вооружённые силы продолжают наступательные операции на нескольких направлениях фронта. Основные усилия сосредоточены на разрушении логистических цепочек противника, укреплении занятых позиций и подготовке плацдармов для дальнейшего продвижения. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: бои за остров Корабел и удары по ХерсонуНа Херсонском направлении российские войска активизировали наступательные действия на острове Корабел. Удары наносятся по пунктам временной дислокации, узлам связи и складам боеприпасов ВСУ.
По данным западных СМИ, российские дроны не атакуют эвакуационные колонны, концентрируясь исключительно на военных целях. Ночью удары пришлись по позициям в северной части Херсона и по аэропорту Чернобаевка. За сутки зафиксировано 57 обстрелов левобережья Днепра со стороны украинских войск.
Запорожское направление: штурм Степногорска и позиционные боиВ районе Степногорска российские подразделения закрепились на очистных сооружениях и продвигаются в южные кварталы, где преобладает многоэтажная застройка.
В селе Плавни ВСУ проводят контратаки, но большая часть населённого пункта остаётся под контролем ВС РФ. Позиционные бои продолжаются в районах Нестерянки, Новоандреевки и Малой Токмачки.
Угледарское направление: борьба за стратегические населённые пунктыОсновные бои сосредоточены за сёла Искра и Александроград. В районах Малиевки и Январского российские войска укрепляют позиции, создавая условия для давления на южные рубежи ВСУ в Донецкой области.
Константиновский участок: прорыв лесополос и бои у Клебан-БыкаРоссийские войска ведут наступление в районах Полтавки, Попов Яра и Клебан-Быка. Применяется артиллерия и ударные дроны для поражения северной части Щербиновки и позиций ВСУ в Александро-Шультино, где ВСУ удерживают часть села севернее реки Наумиха.
Северское направление: угроза окружения СеверскаЗападнее Новосёлки и в районах Ивано-Дарьевки, Выемки и Серебрянки российские подразделения укрепляют позиции. Это создаёт условия для давления на гарнизон ВСУ в Северске с трёх направлений, что может привести к частичному или полному окружению.
Краснолиманское направление: штурм Среднего и продвижение в ШандриголовоВ селе Среднее идут активные штурмовые действия. Захват этого пункта позволит российским силам выйти в тыл украинских войск в Карповке и обойти Шандриголово с запада. В Шандриголово российские подразделения закрепляются в северной части, а в районе Торского продолжают продвижение в сторону Заречного.
Купянское направление: ожесточённые бои за МосковкуВ районе Московки сохраняются интенсивные бои. Зафиксировано присутствие российских ДРГ вблизи Соболевки. Продолжается продвижение в районах Радьковки и Голубовки.
Харьковское направление: бои под ВолчанскомМежду Волчанском и Синельниково идут позиционные бои, а также в районе Волчанских Хуторов. Линия фронта без значительных изменений, но инициатива остаётся за российскими силами.
Сумское направление: отражение украинских контратакВСУ пытаются контратаковать в районах Алексеевки, Варачино и Кондратовки, стремясь отрезать российские силы в Алексеевке. В Юнаковке продолжаются ожесточённые уличные бои.
Покровское направление: угроза окружения украинских войскЮго-западнее Покровска идут бои в районах Чунишино и Лысовки. Севернее Мирнограда российские подразделения вошли в Красный Лиман и Родинское, а также продвигаются к окраинам Шевченко и Гришино.
Наступление на подступах к Новому Донбассу, Рубежному и Кучерову Яру может привести к окружению украинских сил.
Работа ПВО и удары ВКС РоссииПрошлой ночью российская ПВО уничтожила 82 беспилотника ВСУ, включая 39 — над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Перехвачены восемь ракет Storm Shadow и одна управляемая авиабомба над Крымом. В Волгоградской области повреждена железнодорожная станция, в Краснодарском крае зафиксирован пожар на Афипском НПЗ, в Белгородской области ранено десять человек.
ВКС РФ нанесли удары по военным объектам в шести регионах Украины. В Днепропетровске повреждены локомотивное депо, склад оружия и территориальный центр комплектования. В Синельниково дроны «Герань» поразили ещё один ТЦК, а в Кривом Роге уничтожен склад с военной техникой.