Пять семей участников СВО приняли участие в турнире «Рыба МЕЧТЫ!»
Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» провела турнир по рыбной ловле «Рыба МЕЧТЫ!». Мероприятие прошло на «Осетровой ферме Пушкино» в деревне Костино городского округа Пушкинский, сообщили в пресс-службе организации.
«Участие в турнире приняли семьи ветеранов СВО. Его основная задача – формирование и поддержка образа отца, который, несмотря на полученную инвалидность, может жить активно и проводить время с семьёй. Участники представляли города Домодедово, Наро-Фоминск, Серпухов и Долгопрудный. Перед рыбалкой они посетили мобильную выставку «Значение подвига воинов 1-й Ударной армии. Лаврские фронтовики». Она организована на территории Храма преподобного Сергия Радонежского в деревне Костино», – говорится в сообщенииЗатем участники вместе с семьями ловили рыбу и готовили уху, которую представили почётным гостям для совместной трапезы. Из пяти семей ветеранов СВО три стали счастливыми обладателями пойманной рыбы, которую взвесили для определения победителей. Ими стала семья Сергея Калекова из Балашихи, которой удалось выловить осетра весом более четырёх килограммов
По окончании рыбалки и награждения победителя прошла экскурсия на «Осетровую ферму Пушкино».
Турнир проходил в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!». Это серия интеграционных мероприятий с участием инвалидов-колясочников, семей участников СВО и паралимпийцев. Для проведения использовались средства гранта для НКО Московской области при поддержке Фонда президентских грантов.
Инвалидов-колясочников доставило на турнир спецтранспортом Минсоцразвития Московской области, а поддержку СМИ предоставило Министерство информации и молодёжной политики Подмосковья. На мероприятии работали «Волонтёры Подмосковья» из городского округа Пушкинский.