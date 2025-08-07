Российские бойцы задействовали «Пенициллин» для прослушки ВСУ
ВС России используют комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» для определения местонахождения вооружений ВСУ на красноармейском направлении. Об этом информирует телеканал «Звезда».
Звукоприёмники комплекса разведки улавливают резкие звуки, производимые различным вооружением противника, на расстоянии десятков километров и определяют их местонахождение.
Уточняется, что данная система самостоятельно производит все необходимые расчеты и идентифицирует характер события.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: