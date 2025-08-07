07 августа 2025, 18:27

ВС России используют комплекс разведки «Пенициллин» для определения позиций ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России используют комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» для определения местонахождения вооружений ВСУ на красноармейском направлении. Об этом информирует телеканал «Звезда».