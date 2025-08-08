Лебедев: в Одессе ударили по пункту дислокации наемников из стран НАТО
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации с иностранными наемниками в Одессе.
Лебедев сообщил, что среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы. По его словам, среди них присутствовали действующие офицеры стран НАТО. Он добавил, что раненых эвакуировали вертолетами, а остальных доставляли в медицинские учреждения на автомобилях скорой помощи.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Читайте также: