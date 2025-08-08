Лебедев: в Одессе ударили по пункту дислокации наемников из стран НАТО

08 августа 2025, 08:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости заявил, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации с иностранными наемниками в Одессе.