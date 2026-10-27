Удары по объектам ВПК в Киеве, срыв снабжения ВСУ под Добропольем и освобождение села Общее: последние новости СВО на 27 октября
Российские войска за минувшие сутки продолжили наносить удары по военной инфраструктуре Украины, сорвали снабжение украинских подразделений на ряде направлений и улучшили свои позиции на Запорожском фронте. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 222 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 26 октября ВС РФ продолжили серию атак с воздуха на украинские объекты снабжения и энергетики, а также на портовую инфраструктуру и суда, обслуживающие нужды украинской армии.
В Киеве уничтожены мощности по выпуску и хранению беспилотников большой и средней дальности. Среди них — цех сборки ООО «Оаклайн», производивший аппараты FP-1 и FP-2 компании «Файер Поинт», и мастерская, где собирали дроны самолетного типа. Также поврежден Южный автожелезнодорожный мост, задействованный в транзите военных грузов.
В Харьковской области разгромлен разгрузочно-таможенный терминал «Регионального логистического центра». На его базе хранились и распределялись материально-технические средства, грузы двойного назначения, а также разведывательные и ударные БПЛА для ВСУ. Кроме того, на морском переходе поражен сухогруз, следовавший в порт «Черноморск» с грузами для украинских формирований.
Срыв снабжения передовых подразделений ВСУПодразделения беспилотной авиации ВС РФ минувшим днем пресекли снабжение передовых позиций украинских формирований на Днепропетровском направлении. В районе Доброполья враг пытался доставить продовольствие, боеприпасы и имущество, а также атаковать позиции российской армии с помощью тяжелых гексакоптеров. Маршруты полета вскрыли расчеты разведывательных дронов, передав координаты операторам FPV-перехватчиков.
Поднятые в воздух ударные аппараты последовательно поразили все выявленные цели прямыми попаданиями с заходом сверху. Вражеские гексакоптеры уничтожены вместе с грузами, которые не достигли передовых подразделений. Снабжение противника полностью сорвано. Из-за отсутствия поставок продовольствия и боеприпасов украинские подразделения на этом участке несут дополнительные потери, что снижает их способность удерживать позиции.
Ликвидация опорного пункта ВСУВ Запорожской области подразделения группировки «Восток» ликвидировали укрепленный опорный пункт украинских формирований. Разведывательные дроны заранее вскрыли дислокацию блиндажей, огневых точек и подходов к оборонительным сооружениям. Опираясь на эти сведения, бойцы выбрали маршруты с наименьшим наблюдением со стороны врага и скрытно сократили дистанцию до минимума.
Согласно данным Минобороны РФ, атака началась с нескольких сторон одновременно: одна часть группы подавляла боевиков огнем с фронта и флангов, другая проникала на слабо прикрытые участки. Ворвавшись в окопы и укрытия, военнослужащие ликвидировали противника стрелковым огнем и гранатами. Наземным группам плотно содействовали операторы БПЛА: разведдроны отслеживали обстановку вокруг укрепрайона, а ударные расчеты прикрывали наступающих и блокировали применение врагом тяжелых гексакоптеров и FPV-дронов.
Штурм прошел успешно, опорный пункт зачищен, находящиеся на позициях боевики уничтожены, укрепления перешли под контроль российских подразделений. Слаженные действия штурмовиков и расчетов беспилотников обеспечили условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток» на этом направлении.
Уничтожение антенных узлов на ДнепропетровщинеНа Днепропетровском направлении операторы беспилотников 78-го отдельного полка БПЛА 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» в ходе плановых полетов обнаружили семь антенных устройств противника. Враг разместил их рассредоточенно — в лесопосадках, на кровлях зданий и в складках рельефа, маскируя под окружающую среду. Координаты целей оперативно передали расчетам ударных дронов, которые нанесли серию точечных ударов. Все семь антенн выведены из строя, что подтвердили средства объективного контроля. Подразделения 78-го полка продолжают планомерную охоту на средства связи и управления ВСУ.
Успехи группировки войск «Восток»На Запорожском направлении бойцы 39-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили населенный пункт Общее. Противник заблаговременно укрепил подходы к населенному пункту инженерными сооружениями, скрытыми блиндажами и огневыми позициями. Он также заминировал маршруты продвижения и применил FPV-дроны и мощные гексакоптеры типа «Баба-Яга» для противодействия штурмовым отрядам российской армии.
Несмотря на это, ВС РФ преодолели многослойную оборону ВСУ, продвинулись свыше пяти километров, перешли реку Соленая и установили контроль над районом площадью более 12 квадратных километров. В ходе боев зачищено до 200 строений. Противник потерял до роты личного состава; уничтожены 16 боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 14 наземных роботизированных комплексов и свыше 56 тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга». Взятие Общего увеличило зону контроля группировки «Восток» в Запорожской области и открыло возможности для дальнейшего наступления.