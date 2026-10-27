Российская армия применила баллистику и БПЛА для атаки по Украине
Вооружённые силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Взрывы зафиксированы в Киеве, Харькове, Ильичёвске и ряде других населённых пунктов, сообщает телеграм-канал Mash.
В столице атакам подверглись ТЭЦ-4, ТЭЦ-6, а также как минимум дважды — ТЭЦ-5. По предварительным данным, применялись баллистические ракеты РМ-48У с установок С-400 и БПЛА. Прилёты отмечали также в районах Голосеева и Чабанов.
Вместе с тем под удары попали Харьковская и Ровенская области. Местные власти сообщили о попадании в Южный мост в Киеве, а в части Черновицкой области после атаки на энергообъект произошло отключение электричества.
Напомним, в Алешках Херсонской области с 04:00 по московскому времени действует согласованный сторонами режим прекращения огня. Он введён для доставки гуманитарной помощи и эвакуации местных жителей.
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