Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке

29 января 2026, 08:35

Пленный ВСУ рассказал, что был мобилизован, несмотря на отсутствие пальца

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал рассказал о принудительной мобилизации, несмотря на отсутствие пальца. Сотрудники военкомата задержали мужчину, когда он направлялся на работу. Врачи не учли его медицинские проблемы. Об этом пишет РАИ Новости.