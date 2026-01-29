Пленный ВСУ рассказал, как его мобилизовали без пальца на руке
Военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал рассказал о принудительной мобилизации, несмотря на отсутствие пальца. Сотрудники военкомата задержали мужчину, когда он направлялся на работу. Врачи не учли его медицинские проблемы. Об этом пишет РАИ Новости.
Боевик продемонстрировал свою правую руку, на которой осталась лишь одна фаланга безымянного пальца. По его словам, в учебном центре военнослужащие изучали важные аспекты, такие как тактическая медицина и инженерное дело, но обучение проходило на низком уровне. В 103-й бригаде территориальной обороны ему и сослуживцам поручили копать наблюдательные пункты. Они должны были передавать информацию. Многие из них имели явные проблемы со здоровьем.
Во время перехода на новые позиции солдаты преодолели 7-8 километров. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения. Шаповал оказался в плену после двухмесячного нахождения на месте без ротации.
