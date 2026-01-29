В США сделали шокирующее заявление о переговорах с Россией
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Запад не сможет повлиять на позицию России на переговорах по Украине. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что реальность такова: Россия добьется своих целей.
Он подчеркнул, что Москва хочет, чтобы Украина оставалась нейтральной, и это произойдет. Аналитик добавил, что несмотря на всю риторику, у Владимира Зеленского не останется выбора, кроме как согласиться на условия соглашения. Эксперт также отметил, что после этого главу киевского режима могут заменить на другого лидера.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
