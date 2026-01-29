29 января 2026, 07:14

Макговерн: Запад не смог повлиять на позицию России на переговорах по Украине

Фото: iStock/IherPhoto

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Запад не сможет повлиять на позицию России на переговорах по Украине. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что реальность такова: Россия добьется своих целей.