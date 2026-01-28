Лукашенко доложили о состоянии ВС Белоруссии

28 января 2026, 21:06

Лукашенко доложили о масштабной проверке боеготовности белорусских ВС

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, который проинформировал его о ходе масштабной проверки боеготовности вооружённых сил. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.