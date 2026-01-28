Лукашенко доложили о состоянии ВС Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял с докладом госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, который проинформировал его о ходе масштабной проверки боеготовности вооружённых сил. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Лукашенко представили особенности и промежуточные результаты проверки — как выполняются поставленные задачи, в каком состоянии находятся личный состав и техника, а также как организовали обеспечение, хранение и использование материальных средств.
Отдельно президент подчеркнул важность учета опыта современных вооружённых конфликтов с поправкой на белорусские условия — лесисто-болотистую местность. В пресс-службе отметили, что Лукашенко определил дальнейшие задачи на продолжение мероприятий проверки, которая будет идти до весны текущего года.
Как уточнил Вольфович, Белоруссия включает в программы подготовки войск наработки, полученные в ходе российской специальной военной операции на Украине.
