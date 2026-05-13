Удары по пунктам управления ВСУ, охота на дроны над Днепром и ночная атака беспилотников: последние новости СВО на 13 мая
На нескольких направлениях специальной военной операции российские подразделения за последние сутки нанесли серию ударов по позициям, технике и пунктам управления ВСУ. В ход шли FPV-дроны, высокоточные боеприпасы, артиллерия и армейская авиация, а ночью силы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников над регионами России. Подробности — в материале «Радио 1».
Удары дронов и ликвидация позиций ВСУ
Расчеты войск беспилотных систем в составе 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» во время боевой работы обнаружили позиции 120-мм минометов противника, а также блиндажи с живой силой ВСУ. После получения точных координат операторы FPV-дронов нанесли удары по выявленным целям. Уничтожение объектов противника подтвердили кадры объективного контроля, отметили в пресс-службе Минобороны РФ.
Подразделения беспилотных систем группировки «Центр» продолжают активно применять различные типы БПЛА на Добропольском направлении. По данным военных, эффективность таких операций остается высокой благодаря постоянному воздушному мониторингу и оперативной передаче координат.
Одновременно на Добропольском направлении расчеты ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ. Во время воздушной разведки операторы выявили перемещение украинских военнослужащих вдоль линии боевого соприкосновения. Информация была немедленно передана расчетам FPV-дронов, после чего последовало огневое поражение целей.
Кроме того, военнослужащие в режиме «свободной охоты» уничтожили пикапы, а также роботизированные комплексы противника, перевозившие имущество и боеприпасы. В группировке подчеркнули, что подразделения войск беспилотных систем круглосуточно поддерживают наступающие штурмовые подразделения, нанося удары по живой силе и технике ВСУ.
Высокоточный удар «Краснополем-М2»
Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 268-го самоходного артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил заглубленный передовой пункт управления ВСУ на Днепропетровском направлении.
Опорный пункт, из которого координировались действия украинских штурмовых подразделений, выявили операторы разведывательного дрона войск беспилотных систем. После подтверждения координат артиллеристы получили задачу применить высокоточный боеприпас «Краснополь-М2».
Как отметили в военном ведомстве, расчет «Мсты-С» оперативно размаскировал установку, выполнил наводку, запрограммировал боеприпас и выставил посты воздушного наблюдения для защиты самоходной установки от FPV-дронов. После этого был произведен удар по цели, расположенной на расстоянии более 19 километров.
Наведение «Краснополя-М2» осуществлялось по лазерной подсветке с БПЛА «Орлан-30», что позволило обеспечить максимальную точность поражения. После выполнения задачи военнослужащие замаскировали установку и покинули позицию, укрывшись от возможного ответного удара.
В группировке «Центр» отметили, что артиллерийские расчеты продолжают уничтожать командные пункты и укрепленные позиции противника, а также поддерживать продвижение российских подразделений на Днепропетровском направлении.
«Гиацинт-К» наносит неожиданные удары
Артиллеристы группировки войск «Север» продолжают вести круглосуточную работу по уничтожению техники, укрытий и пунктов управления БПЛА ВСУ. На этот раз расчет новейшей самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса нанес точечные удары по пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы противника в Харьковской области.
Во время воздушной разведки расчет беспилотника ZALA зафиксировал активность ВСУ в районе одной из точек запуска дронов. Координаты были переданы на командный пункт, а затем артиллеристам.
После получения данных расчет «Гиацинта-К» в кратчайшие сроки развернул установку из походного положения. Наведение на цель выполнялось с помощью специальных программ, а автоматика самостоятельно довела орудие под необходимый угол. В результате серии ударов 152-мм снарядами все выявленные цели были уничтожены.
В подразделении также сообщили, что связь поддерживается штатными средствами, а для объективного контроля используются оптоволоконные и спутниковые каналы связи. Благодаря этому военнослужащие получают устойчивый интернет для работы через военные мессенджеры, предоставленные Минобороны России.
Особое внимание привлекает сама САУ «Гиацинт-К». Машина создана на базе шасси БАЗ-6910-027 «Вощина» с колесной формулой 8х8 и оснащена 500-сильным дизельным двигателем ЯМЗ-849. Максимальная скорость установки достигает 80 км/ч, а запас хода составляет до 1000 километров.
Техника также получила дополнительную защиту и маскировку в виде специальных экранов и сетей, образующих коробчатую структуру, которая размывает силуэт машины и затрудняет ее обнаружение.
Удар Ми-28НМ и охота на дроны над Днепром
Экипаж вертолета Ми-28НМ получил координаты расположения живой силы и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Во время выполнения боевой задачи вертолеты нанесли удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по указанным координатам, после чего экипаж благополучно вернулся на аэродром базирования.
Тем временем расчеты войск беспилотных систем группировки «Днепр» продолжили контролировать воздушное пространство в Херсонской области. За сутки российские операторы FPV-дронов уничтожили два разведывательных беспилотника ВСУ и тяжелый гексакоптер.
Днем дроны «Бумеранг-10» и «Оса» обнаружили и ликвидировали БПЛА «Лелека-100» и «Фурия», которые вели разведку российских позиций и корректировали огонь украинской артиллерии.
С наступлением ночи над левым берегом Днепра был замечен тяжелый гексакоптер сельскохозяйственного типа, переоборудованный для дистанционного минирования и сброса боеприпасов. Российские расчеты уничтожили аппарат, который представлял серьезную угрозу для подразделений на передовой.
Военнослужащие активно используют ударные FPV-комплексы «Бумеранг-10», «Бумеранг-8» и «Оса». По данным группировки, ежедневно расчеты уничтожают до десяти различных беспилотников ВСУ, действуя совместно с подразделениями радиоэлектронной борьбы и передовыми наблюдателями.
Ночная атака беспилотников
Минувшей ночью российские средства ПВО отразили одну из самых масштабных атак беспилотников самолетного типа. В период с 20:00 мск 12 мая до 07:00 мск 13 мая дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 украинских БПЛА.
Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областей, Краснодарского края, республик Калмыкия и Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.