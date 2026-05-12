«Уничтожить население Британии»: В ГД заявили, что перехватить «Сармат» невозможно

12 мая 2026, 22:30

Депутат Журавлев: Применение «Сармата» может стать фатальным для Европы

Боевое применение стратегического ракетного комплекса «Сармат» может стать фатальным для всей Европы. Такое заявление сделал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев.





Напомним, 12 мая командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что состоялся успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».



В разговоре с RT Журавлев подчеркнул, что перехватить «Сармат» практически невозможно. По его словам, у противников России похожее вооружение находится только в планах.





«Обратить бы и внимание Европы — на силу взрыва и ядерную боеголовку, способную разом уничтожить, скажем, население Британии. Они, кажется, в антироссийском угаре там давно забыли о потенциале такого оружия, которое, к слову, в России улучшается и модернизируется», — подчеркнул парламентарий.