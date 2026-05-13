В Британии раскрыли, как учеба в Европе ударила по ВСУ
Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что подготовка украинских боевиков в странах Европы подорвала боеспособность ВСУ. По его оценке, части проходили обучение по разным программам, из-за чего на передовой возник разнобой. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт назвал такую структуру «армией Франкенштейна». Он пояснил, что подразделения получали несовместимые подходы и теряли слаженность. Меркурис отметил, что в Киеве растет раздражение из-за помощи западных партнеров. Аналитик добавил, что власти уже видят серьезные трудности, а прежний энтузиазм исчез.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что часть военных после учебы за границей не едет обратно. Она связала это с нежеланием участвовать в боевых действиях.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
