РХБЗ «Севера» усилил натиск на Сумском направлении

13 мая 2026, 07:55

Огневая группа РХБЗ «Севера», расширяем буферную зону на Сумском направлении

Командир тяжелой огнеметной группы РХБЗ группировки войск «Север» с позывным «Глухарь» сообщил о расширении буферной зоны безопасности на Сумском направлении. Он добавил, что подразделение уверенно поражает цели ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.