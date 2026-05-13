РХБЗ «Севера» усилил натиск на Сумском направлении
Командир тяжелой огнеметной группы РХБЗ группировки войск «Север» с позывным «Глухарь» сообщил о расширении буферной зоны безопасности на Сумском направлении. Он добавил, что подразделение уверенно поражает цели ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам военного, за месяц расчет совершил около 40 выездов. Каждый выход принес результат и сорвал планы противника у границы. «Глухарь» отметил, что украинские силы цепляются за населенные пункты в приграничье. Российские бойцы оттесняют врага дальше, чтобы снизить угрозу для мирных жителей.
Командир подчеркнул, что тяжелые огнеметные системы уничтожают укрепленные узлы обороны, скопления личного состава и технику. Он заявил, что после таких ударов противник долго не удерживает позиции. Военный добавил, что группа продолжит работу. Главная задача — сделать зону безопасности надежной и защитить граждан от обстрелов.
