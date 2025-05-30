Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали десантникам

30 мая 2025, 07:17

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В Часовом Яре украинские солдаты, оказавшиеся в плену, на протяжении двух недель оказывали поддержку бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Как сообщает РИА Новости, пленники передавали украинскому командованию ложную информацию о ситуации на фронте.