Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали десантникам
В Часовом Яре украинские солдаты, оказавшиеся в плену, на протяжении двух недель оказывали поддержку бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Как сообщает РИА Новости, пленники передавали украинскому командованию ложную информацию о ситуации на фронте.
По данным подразделения, украинские военнослужащие помогали российским бойцам накапливаться и осуществлять зачистку зданий, вводя свое руководство в заблуждение сообщениями о том, что обстановка полностью контролируется и все находится под контролем украинских сил.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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