30 мая 2025, 05:19

Небензя: Зеленский со свитой пытается любой ценой настроить Трампа против России

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский панически пытается обмануть американского лидера Дональда Трампа и спровоцировать его на конфронтацию с Россией. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.





По его словам, киевский режим изо всех сил стремится сохранить антироссийскую истерию в Вашингтоне, игнорируя интересы самих американцев.





«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», — объяснил он.