Зеленского уличили в паническом стремлении обмануть Трампа

Небензя: Зеленский со свитой пытается любой ценой настроить Трампа против России
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский панически пытается обмануть американского лидера Дональда Трампа и спровоцировать его на конфронтацию с Россией. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.



По его словам, киевский режим изо всех сил стремится сохранить антироссийскую истерию в Вашингтоне, игнорируя интересы самих американцев.

«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», — объяснил он.
Небензя подчеркнул, что администрация Трампа начинает осознавать истинных саботажников мирного процесса. Зеленскому и поддерживающим его милитаристам невыгодно прекращение боевых действий: это вынудит их провести выборы и ответить за неисполненные обещания о мире с Москвой.
Мария Моисеева

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