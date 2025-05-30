Зеленского уличили в паническом стремлении обмануть Трампа
Небензя: Зеленский со свитой пытается любой ценой настроить Трампа против России
Президент Украины Владимир Зеленский панически пытается обмануть американского лидера Дональда Трампа и спровоцировать его на конфронтацию с Россией. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, киевский режим изо всех сил стремится сохранить антироссийскую истерию в Вашингтоне, игнорируя интересы самих американцев.
«Планы Зеленского и его подельников, что называется, шиты белыми нитками. Их задача — обмануть и дезориентировать предпринимающего решительные шаги к миру американского президента Трампа», — объяснил он.Небензя подчеркнул, что администрация Трампа начинает осознавать истинных саботажников мирного процесса. Зеленскому и поддерживающим его милитаристам невыгодно прекращение боевых действий: это вынудит их провести выборы и ответить за неисполненные обещания о мире с Москвой.