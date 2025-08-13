Удары в районе Антоновки, зачистка в Часов Яре, удар по машине скорой помощи: последние новости СВО на 13 августа
13 августа 2025 года российские войска продолжают демонстрировать тактическое преимущество на ряде ключевых направлений. Основные успехи зафиксированы в Покровском, Угледарском и Купянском секторах. В то же время Вооружённые силы Украины оказывают ожесточённое сопротивление, усиливая контратаки и активно применяя ударные беспилотники. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Угледарское направление: наступление по всей линииРоссийские подразделения развивают наступление в сторону Камышевахи и Вороного. Артиллерия и беспилотники наносят удары по украинским позициям в районах Сосновки и Новосёловки. В населённых пунктах Александроград и Искра идут ожесточённые бои. ВСУ удерживают часть оборонительных рубежей, однако российские силы постепенно охватывают их, создавая угрозу оперативного окружения.
На западном фланге зафиксировано продвижение ВС РФ к руслу реки Волчьей после вытеснения украинских сил из северной части Искры.
Херсонский участок: стабильная обстановка под обстреламиНа Херсонском направлении фронт остаётся относительно стабильным. Российские силы нанесли удары по объектам ВСУ в районах Антоновки, Токаревки и Никольского. За последние сутки украинские войска 38 раз обстреляли левобережье Днепра. Повреждены семь жилых домов в селе Райское, двое мирных жителей получили ранения в Райском и Новой Збурьевке. Контроль над левобережьем полностью сохраняется за ВС РФ.
Запорожское направление: пожар на АЭС и бои в СтепногорскеНа Запорожском фронте сохраняется позиционный характер боёв. В районе Плавней ВСУ удерживают северную часть села, несмотря на сложную тактическую ситуацию. Российские силы ведут штурм южных кварталов Степногорска, предпринимая попытки обойти украинские позиции с востока.
В припортовой зоне Запорожской АЭС произошёл крупный пожар. Ликвидацию возгорания осложняет активность украинских дронов-камикадзе.
Константиновское и Часов Яр: зачистка и укрепление позицийВ Константиновском секторе идут позиционные бои в районах Полтавки, Русин Яра, Катериновки, Клебан-Быка и Щербиновки. По ряду источников, ВС РФ заняли Предтечино, однако официального подтверждения пока нет. В районе Часов Яра российские силы проводят зачистку прилегающих территорий и укрепляют позиции в Николаевке.
Северское и Краснолиманское направления: упорное сопротивлениеНа Северском участке фронта серьёзных изменений не зафиксировано. На Краснолиманском направлении продолжаются бои за Среднее, Шандриголово и Колодези. В районе Торского ВС РФ усилили давление на Заречное, пытаясь вытеснить ВСУ из ключевых укрепрайонов.
Купянское направление: бои в лесных массивахНа Купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия в районах Соболевки, Нечволодовки и Московки. Продвижению российских подразделений мешает густая лесистая местность, где украинские силы оборудовали многочисленные укреплённые точки. Тем не менее, российские войска сохраняют наступательную инициативу, пытаясь пробить вражескую оборону.
Харьковское направление: удары по логистике противникаВ районе Синельниково и Волчанских Хуторов идут интенсивные бои. Российская авиация и дроны атакуют тыловые объекты ВСУ, включая логистические узлы в Чугуеве и Изюме, что затрудняет снабжение украинских подразделений.
Сумское и Брянское направления: отражение атак и сосредоточение силНа Сумском направлении украинские войска предприняли попытки прорыва границы в районе Тёткино, но были отбиты.
В зоне Кондратовка — Юнаковка продолжаются тяжёлые позиционные бои. Российская авиация нанесла удар по механизированному батальону ВСУ, уничтожив до 10 единиц бронетехники, включая два танка Abrams и четыре БМП Bradley. По данным белорусских источников, у границы с Брянской областью сосредоточены до 5 тысяч украинских военнослужащих, а также подразделения понтонно-мостовой роты и операторы БПЛА. Это может указывать на подготовку к новым попыткам прорыва.
Покровское направление: крупнейшее продвижение за три годаПокровское направление остаётся главным очагом боевых действий. Российские войска на северном фланге агломерации совершили прорыв на 10–18 км, достигнув Новоалександровки и установив огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск.
Бои идут в районах Кучеров Яр, Золотой Колодезь, Грузское и Весёлое. Поступают сообщения о присутствии ВС РФ в Нововодяном и Петровке. На южном фланге фронт более статичен. В районе Родинского российские подразделения закрепились на дачных массивах и ведут бои за центр посёлка. По предварительным оценкам, 13 августа ВС РФ освободили около 100 кв. км территории — рекордный показатель с 2022 года. За последнюю неделю продвижение составило 144 кв. км, что на 50% превышает суммарные результаты предыдущих трёх недель.