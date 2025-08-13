ВСУ на сумском направлении проводят перегруппировку и готовятся к возобновлению атак

13 августа 2025, 09:13

ТАСС: ВСУ готовятся к возобновлению атак в Сумской области

Фото: iStock/Alex Kochev

В последние дни на сумском направлении наблюдается активная перегруппировка украинских вооруженных сил. Согласно информации, предоставленной российскими силовыми структурами, украинские войска восстанавливают боеспособность своих штурмовых групп, что может свидетельствовать о подготовке к возобновлению атак. Об этом пишет ТАСС.







