ВСУ на сумском направлении проводят перегруппировку и готовятся к возобновлению атак
ТАСС: ВСУ готовятся к возобновлению атак в Сумской области
В последние дни на сумском направлении наблюдается активная перегруппировка украинских вооруженных сил. Согласно информации, предоставленной российскими силовыми структурами, украинские войска восстанавливают боеспособность своих штурмовых групп, что может свидетельствовать о подготовке к возобновлению атак. Об этом пишет ТАСС.
«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — сказали там.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
В последние дни участились случаи саботажа выполнения приказов среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), что свидетельствует о нарастающем недовольстве среди солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».