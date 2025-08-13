Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом

13 августа 2025, 09:40

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Владимир Зеленский в ходе конфликта на Украине ведет борьбу не с Россией, а с украинским народом. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова.