Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом
Владимир Зеленский в ходе конфликта на Украине ведет борьбу не с Россией, а с украинским народом. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Марии Захарова.
По мнению дипломата, цель Зеленского, которая была за него кем-то прописана, состоит в том, чтобы истребить население Украины под знаменами национализма.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что подтверждением намерений Зеленского физически устранить население Украины служит нежелание Киева забрать из российского плена тысячи военнослужащих, чьи имена были обнародованы Москвой.
Ранее стало известно о запуске сайта с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: