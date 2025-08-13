ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт бригады ВСУ в Харьковской области

13 августа 2025, 08:55

ТАСС: в Харьковской области уничтожили крупный опорный пункт бригады ВСУ

Фото: iStock/Diy13

Российские войска ликвидировали крупный опорный пункт ВСУ в районе Амбарного Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.