ВС РФ уничтожили крупный опорный пункт бригады ВСУ в Харьковской области
Российские войска ликвидировали крупный опорный пункт ВСУ в районе Амбарного Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В социальных сетях появляются сообщения о том, что военнослужащие 143-й бригады Вооруженных сил Украины погибли. Уточняется, что бойцы группировки «Север» ВС РФ продолжают наступление в Харьковской области, уничтожая подразделения ВСУ, оставшиеся на позициях к югу от населенного пункта Меловое.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: