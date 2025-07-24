24 июля 2025, 16:08

Сергей Брилёв (фото: телеграм-канал / sergiobrilev)

Телеведущий Сергей Брилёв стал широко известен благодаря программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Однако в начале 2022 года он неожиданно исчез из эфира. 24 июля ему исполняется 53 года. Где он сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».





Содержание Карьера: от спецкора до замгендиректора ВГТРК Личная жизнь и работа за границей Уход из эфира и отъезд в Южную Америку Возвращение в Россию и новая жизнь в Аргентине Новые интересы: экология и энергетика

Карьера: от спецкора до замгендиректора ВГТРК

Личная жизнь и работа за границей

Сергей Брилёв (фото: телеграмм-канал / sergiobrilev)



«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — писал Брилев.

Уход из эфира и отъезд в Южную Америку

«В этом году все наконец-то сошлось. В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу". После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками», — сооющил Сергей у себя в социальных сетях.

Сергей Брилёв (фото: телеграм-канал / sergiobrilev)



Возвращение в Россию и новая жизнь в Аргентине

«Я вернулся в Москву в последних числах апреля. Потом я работал с больничной койки. 4 мая меня разрезали, операция шла два часа, врачи результатом были довольны, но потом пошли неожиданно очень длинные недели реабилитации. До середины мая держалась температура +38», — рассказывал журналист.

Новые интересы: экология и энергетика