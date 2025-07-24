Уехал из России и попал под санкции в Европе: ведущему «Вестей в субботу» Сергею Брилёву 53 года. Куда пропал журналист?
Телеведущий Сергей Брилёв стал широко известен благодаря программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Однако в начале 2022 года он неожиданно исчез из эфира. 24 июля ему исполняется 53 года. Где он сейчас и чем занимается, расскажет «Радио 1».
Карьера: от спецкора до замгендиректора ВГТРКСергей Брилёв родился на Кубе в семье советского торгпреда, но официальным местом рождения указана Москва. Здесь же он получил среднее образование, а затем учился в Уругвае и Великобритании. Позднее окончил МГИМО по специальности «Международная журналистика».
На телеканале «Россия» он начинал как специальный корреспондент и освещал события из горячих точек. Позже стал ведущим «Вестей», «Пятой студии», шоу «Форт Боярд» и других программ. За годы работы получил премию ТЭФИ и был одним из самых узнаваемых телеведущих. Также Брилёв писал книги и защитил диссертацию, став кандидатом исторических наук.
Личная жизнь и работа за границейСвою будущую жену Ирину он встретил случайно в райкоме комсомола. Журналист испортил свой комсомольский билет и пришел туда его восстанавливать. После нескольких лет отношений пара поженилась. На тот момент Брилёв уже работал в Великобритании. В семье родилась дочь. Супруга предпочитает оставаться вне публичного пространства, известно лишь, что она некоторое время занималась недвижимостью в Лондоне.
Сергею Брилёву не раз предъявляли претензии из-за наличия британского гражданства и недвижимости в Великобритании. Однако эти обсуждения не имели серьёзных последствий и постепенно сходили на нет. Журналист продолжал работать на российском государственном телевидении, совмещая профессиональную деятельность с любовью к Великобритании.
«Зачем расследовать то, что я никогда не скрывал? Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям», — писал Брилев.
Уход из эфира и отъезд в Южную АмерикуВ феврале 2022 года Брилёв ушёл с поста замгендиректора ВГТРК и покинул роль ведущего. Последний выпуск с его участием вышел 26 февраля. В соцсетях он объяснил, что решение не связано с политикой — ему просто надоело «вычитывать чужие тексты», захотелось заниматься собственными проектами: снимать, монтировать, придумывать.
«В этом году все наконец-то сошлось. В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу". После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками», — сооющил Сергей у себя в социальных сетях.Весной 2022 года он отправился в командировку в Бразилию и после этого остался в Южной Америке. За это время он побывал в Боливии, Парагвае, Аргентине, Уругвае и Эквадоре.
Примерно в это же время стало известно, что Великобритания ввела против него санкции и обсуждала вопрос лишения гражданства. В санкционные списки его внесли и другие страны. Однако сам журналист стал интересоваться не Европой, а на Южной Америкой.
Возвращение в Россию и новая жизнь в АргентинеНесмотря на долгую поездку, Сергею пришлось на время вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем. В Москве ему сделали операцию, после которой он проходил длительное восстановление.
«Я вернулся в Москву в последних числах апреля. Потом я работал с больничной койки. 4 мая меня разрезали, операция шла два часа, врачи результатом были довольны, но потом пошли неожиданно очень длинные недели реабилитации. До середины мая держалась температура +38», — рассказывал журналист.
Затем Брилев снова уехал — на этот раз в Аргентину, где окончательно обосновался. Сейчас он ведёт телеграм-канал, посвящённый новостям Южной Америки, и продолжает сотрудничество с каналом «Россия»: иногда присылает коллегам репортажи и документальные материалы. Основное внимание уделяет международной политике и отношениям России с латиноамериканскими странами.
Новые интересы: экология и энергетикаВ последние годы Брилёв стал активно заниматься вопросами устойчивого развития и природных ресурсов. Он возглавил ассоциацию «Глобальная энергия», в рамках которой занимается продвижением международной энергетической премии, учреждённой по инициативе нобелевского лауреата Жореса Алферова. Среди последних работ Брилева — серия документальных фильмов на экологическую тематику. Один из них, «Мировой водораздел», рассказывает о гидроэлектростанциях и их роли в энергетике будущего.
Сергей не комментирует ситуацию на Украине и никак не высказывается по вопросам внутренней и внешней политики России. Он сознательно делает акцент на научные, исторические и экологические проекты.