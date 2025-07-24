Адвокат семьи Яниса Тиммы: Седокова довела бывшего мужа до самоубийства

24 июля 2025, 16:45

Адвокат семьи Тиммы уверена, что Седокова довела экс-супруга до самоубийства

певица Анна Седокова (Фото: Telegram, @secretanna)

Певица Анна Седокова довела бывшего мужа Яниса Тимму до самоубийства, заявила адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова.





В интервью изданию Super юрист сообщила, что Седокова не желает общается с родными экс-супруга, поэтому семье спортсмена пришлось обратиться в суды Латвии и России.



Гаврилова уточнила, что был подан иск по статье «Доведение до самоубийства», а также заявление о розыске имущества Седоковой, чтобы можно было на него претендовать.



«Пока мы выявили расчётные счета в весьма солидном количестве и депозитные вклады, на которые тоже будем претендовать. Судя по налоговой декларации, она не зарабатывала больше 2-3 миллионов рублей в год. Тогда откуда у неё столько денег?» — заявила адвокат семьи Тиммы.