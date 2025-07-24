Адвокат семьи Яниса Тиммы: Седокова довела бывшего мужа до самоубийства
Адвокат семьи Тиммы уверена, что Седокова довела экс-супруга до самоубийства
Певица Анна Седокова довела бывшего мужа Яниса Тимму до самоубийства, заявила адвокат семьи баскетболиста Маргарита Гаврилова.
В интервью изданию Super юрист сообщила, что Седокова не желает общается с родными экс-супруга, поэтому семье спортсмена пришлось обратиться в суды Латвии и России.
Гаврилова уточнила, что был подан иск по статье «Доведение до самоубийства», а также заявление о розыске имущества Седоковой, чтобы можно было на него претендовать.
«Пока мы выявили расчётные счета в весьма солидном количестве и депозитные вклады, на которые тоже будем претендовать. Судя по налоговой декларации, она не зарабатывала больше 2-3 миллионов рублей в год. Тогда откуда у неё столько денег?» — заявила адвокат семьи Тиммы.Она добавила, что сейчас начнётся доследственная проверка.
Напомним, что Янис Тимма лишил себя жизни в декабре прошлого года. Спортсмену было 32 года. После трагедии Седокову стали «травить» в интернете.