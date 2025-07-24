Гоша Куценко смог преодолеть финансовые трудности в бизнесе

24 июля 2025, 16:30

Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Несмотря на сложности прошлого года, Гоша Куценко успешно вышел из минуса и добился положительного результата в своем бизнесе, пишет «Звездач».





Кинокомпанию «Сцена», участником которой он является соучредителем, завершила 2024 год с прибылью в 247 тысяч рублей, восстановивсь после убытков в 2,5 миллиона за 2023 год.



Также, ООО «Арт Волга», специализирующееся на оптовой торговле бытовыми товарами, показало прибыль в 1,4 миллиона рублей, после прошлогоднего убытка в полмиллиона.



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