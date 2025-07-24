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Гоша Куценко смог преодолеть финансовые трудности в бизнесе

Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Несмотря на сложности прошлого года, Гоша Куценко успешно вышел из минуса и добился положительного результата в своем бизнесе, пишет «Звездач».



Кинокомпанию «Сцена», участником которой он является соучредителем, завершила 2024 год с прибылью в 247 тысяч рублей, восстановивсь после убытков в 2,5 миллиона за 2023 год.

Также, ООО «Арт Волга», специализирующееся на оптовой торговле бытовыми товарами, показало прибыль в 1,4 миллиона рублей, после прошлогоднего убытка в полмиллиона.

​*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).



Виктория Иванченко

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