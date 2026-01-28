Уехал в Европу и высказался об СВО, но продолжает работать в России: где сейчас брат Чулпан Хаматовой Шамиль?

28 января 2026, 17:19

Шамиль Хаматов (фото: Instagram* @ shamil_khamatov)

Актер Шамиль Хаматов покинул Россию в 2022 году, прекратил службу в «Современнике» и начал новую жизнь за границей, но окончательно с отечественным кино не расстался. Его имя по-прежнему связано с громкими проектами, известной фамилией и личными решениями, которые вызвали резонанс. Подробности о судьбе артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Брат Чулпан Хаматовой и самостоятельный артист Театр, который все изменил «Современник» и признание Шамиля Хаматова на сцене Экранная карьера Шамиля Хаматова: от «Команды» до «Обоюдного согласия» Романы, браки и рождение дочери Отношение Шамиля Хаматова к СВО Латвия, Рижский театр и работа на две страны Шамиль Хаматов сейчас

Брат Чулпан Хаматовой и самостоятельный артист

Шамиль и Чулпан Хаматовы (фото: Instagram* @ shamil_khamatov)

Театр, который все изменил

«Современник» и признание Шамиля Хаматова на сцене

Шамиль Хаматов (фото: Instagram* @ shamil_khamatov)

Экранная карьера Шамиля Хаматова: от «Команды» до «Обоюдного согласия»

Романы, браки и рождение дочери

Шамиль Хаматов с женой и дочерью (фото: Instagram* @ shamil_khamatov)

Отношение Шамиля Хаматова к СВО

«У нас с супругой был запланирован отдых, задумали его еще задолго до начала событий февраля 2022 года. А полетели на отдых 27 февраля. И даже не знаю, как это описать... Посреди бесконечной красоты природы, океана, гор ты просто лежишь и… я очень хорошо помню эти ощущения — не можешь ничем насладиться. В такие моменты она становится невыносимой и раздражает своей красотой. Это такой абсурд, потому что видеть всю эту красоту вокруг и при этом осознавать, что люди погибают прямо сейчас... тяжело. Как будто среди такого прекрасного мира вокруг не должны и не могут происходить подобные вещи».

Латвия, Рижский театр и работа на две страны

«Надо сказать, что наше решение было принято автономно от аналогичного решения моей сестры Чулпан, принятого ею несколькими месяцами раньше. Я подписал трудовой договор с Рижским русским театром. Я очень благодарен театру за такую исключительную возможность, за возможность заниматься своим любимым делом. Театр в лице всех без исключения его сотрудников очень помог пережить трудный период, помог снова встать на ноги», — рассказывал актер.

Шамиль Хаматов (фото: Instagram* @ shamil_khamatov)

Шамиль Хаматов сейчас