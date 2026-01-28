Уехал в Европу и высказался об СВО, но продолжает работать в России: где сейчас брат Чулпан Хаматовой Шамиль?
Актер Шамиль Хаматов покинул Россию в 2022 году, прекратил службу в «Современнике» и начал новую жизнь за границей, но окончательно с отечественным кино не расстался. Его имя по-прежнему связано с громкими проектами, известной фамилией и личными решениями, которые вызвали резонанс. Подробности о судьбе артиста читайте в материале «Радио 1».
Брат Чулпан Хаматовой и самостоятельный артист
Шамиль Хаматов родился 29 января 1985 года в Казани. Его старшая сестра — актриса Чулпан Хаматова. При этом сам актер давно перестал переживать из-за сравнений с ней: для него важнее возможность заниматься любимым делом, а интерес зрителей к его экранным и сценическим работам неизменно сохраняется.
Родители Шамиля не имели отношения к искусству. Отец работал инженером-электриком, мать долгое время трудилась на заводе, где изготавливали микросхемы для подводных лодок, а позже посвятила себя воспитанию детей. Рождение сына стало для семьи настоящим праздником — до этого в роду появлялись в основном девочки. Однако и Шамиля, и Чулпан воспитывали в строгости, уделяя внимание учебе и внешкольной занятости.
По настоянию родителей мальчик занимался водным поло и стал кандидатом в мастера спорта. В юности он вовсе не спешил связывать жизнь с искусством, задумываясь о карьере юриста или историка. Родители и вовсе мечтали, чтобы он пошел по стопам отца и стал энергетиком.
Театр, который все изменил
Интерес к актерской профессии появился не сразу. Переломным моментом стала поездка к сестре в Москву и спектакль «Три товарища» в «Современнике», где Чулпан Хаматова играла Патрицию. Атмосфера театра произвела на Шамиля настолько сильное впечатление, что он решил посвятить себя актерству.
Понимая, что родители могут не поддержать такой выбор, Хаматов долгое время держал свое решение в секрете. Зато Чулпан поддержала брата и помогла ему подготовиться к вступительным экзаменам. О поступлении в Российскую академию театрального искусства родители узнали уже постфактум — когда Шамиля зачислили. Учился он у того же мастера, что и сестра, — Алексея Бородина, а диплом получил в 2005 году.
«Современник» и признание Шамиля Хаматова на сцене
Сценический дебют Хаматова состоялся еще в студенческие годы — его задействовали в постановках Молодежного театра, где он играл в спектаклях «Приключения Тома Сойера» и «Повелитель мух».
В 2005 году актера приняли в труппу театра «Современник», где уже служила его сестра. Он дебютировал в спектакле «Голая пионерка», а затем был занят в постановках «Пять вечеров» и «Три сестры». Сам Шамиль неоднократно признавался, что считает себя в первую очередь театральным артистом, поскольку работа в кино иногда кажется ему утомительной и не всегда интересной.
Одной из самых заметных театральных ролей стал Кристофер в спектакле «Загадочное ночное убийство собаки». Эта работа была отмечена премией Константина Станиславского.
Экранная карьера Шамиля Хаматова: от «Команды» до «Обоюдного согласия»
В кино Шамиль Хаматов дебютировал в 2004 году в сериале «Команда». Первое заметное внимание к себе он привлек в 2005-м после выхода комедийной притчи «Чудная долина», где сыграл Сардора.
В дальнейшем фильмография актера стремительно расширялась. Он снимался в проектах «Неотложка-2», «Мертвое поле», «Невеста», «И все-таки я люблю…», «Застава Жилина», «Пятая группа крови», «Продавец игрушек», «Пикап: Съем без правил», «Выжить после», «Стартап», «Русское краткое», «Бихэппи», «Корпорация Ad Libitum», «Горе от ума», «Обоюдное согласие» и других. Всего в его активе более 30 ролей.
В сериале «Пятая группа крови» Хаматов сыграл отца героини, несмотря на то что разница в возрасте между актерами составляла менее двух лет. В «Бихэппи» он воплотил образ хирурга-онколога Аркадия, а проект получил продолжение благодаря успеху у зрителей.
В марте 2022 года на экраны вышел психологический триллер «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики, где Хаматов вновь работал со Светланой Ивановой. Съемки проходили в Москве и в Крыму.
Романы, браки и рождение дочери
Личная жизнь Шамиля долгое время оставалась закрытой. По слухам, еще в Казани у него были отношения с девушкой по имени Регина, которые завершились после переезда в Москву. В столице он встречался с сокурсницей Яной Калининой, но этот союз распался через два года.
Летом 2010 года актер женился на коллеге по «Современнику» Дарье Белоусовой. Свадьбу отмечали дважды — в Казани и в театре, а ведущим стал Сергей Гармаш. Гостями были Галина Волчек, Мария Неелова и Лия Ахеджакова. Однако брак оказался недолгим.
В 2018 году Хаматов женился во второй раз — на фотографе Ксении Наумовой, которая младше его на десять лет. В 2019-м стало известно, что у пары родилась дочь. Первым об этом публично рассказал актер Александр Паль, отметив, что во время съемок «Бихэппи» Наумова была беременна.
Отношение Шамиля Хаматова к СВО
Комментируя проведение спецоперации на Украине, Шамиль Хаматов высказывался резко и эмоционально, подчеркивая, что происходящее недопустимо.
Он также делился личными ощущениями, связанными с событиями февраля 2022 года:
«У нас с супругой был запланирован отдых, задумали его еще задолго до начала событий февраля 2022 года. А полетели на отдых 27 февраля. И даже не знаю, как это описать... Посреди бесконечной красоты природы, океана, гор ты просто лежишь и… я очень хорошо помню эти ощущения — не можешь ничем насладиться. В такие моменты она становится невыносимой и раздражает своей красотой. Это такой абсурд, потому что видеть всю эту красоту вокруг и при этом осознавать, что люди погибают прямо сейчас... тяжело. Как будто среди такого прекрасного мира вокруг не должны и не могут происходить подобные вещи».
Латвия, Рижский театр и работа на две страны
В 2022 году Шамиль Хаматов вместе с женой и ребенком уехал из России в Латвию, где проживает его сестра Чулпан. После этого он прекратил службу в театре «Современник».
«Надо сказать, что наше решение было принято автономно от аналогичного решения моей сестры Чулпан, принятого ею несколькими месяцами раньше. Я подписал трудовой договор с Рижским русским театром. Я очень благодарен театру за такую исключительную возможность, за возможность заниматься своим любимым делом. Театр в лице всех без исключения его сотрудников очень помог пережить трудный период, помог снова встать на ноги», — рассказывал актер.
Несмотря на переезд, Хаматов не прекратил работу в российских проектах. В мае 2023 года на экраны вышел сериал «Плейлист волонтера» с его участием.
Шамиль Хаматов сейчас
В 2023 году актер стал частью каста триллера «Комплекс Бога», где его партнерами стали Кирилл Кяро, Ольга Лерман, Даниил Страхов и Николай Шрайбер. По словам Хаматова, больше всего его шокировали решения, которые принимал герой, а сам проект он назвал историей о любви, способной «вернуть человека к себе».
Кроме того, запланировано продолжение сериала «Бихэппи», где Шамиль вновь вернулся к роли Аркадия и воссоединился с коллегами по первому сезону.