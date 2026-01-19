Развод, пятеро детей и вынужденный отъезд из России: как сейчас живет создатель проекта «Ещёнепознер» Николай Солодников?
Один из самых неоднозначных и принципиальных голосов современного российского медиа Николай Солодников 20 января отмечает свой 44-й день рождения. Журналист, известный миллионам по интеллектуальному шоу «Ещёнепознер», экс-телеведущий и создатель «Открытой библиотеки», он прошёл путь от кадета и преподавателя до интервьюера, чьи беседы стали глотком воздуха для думающей аудитории. О творческой и личной жизни телеведущего читайте в материале «Радио 1».
Биография Николая СолодниковаНиколай Солодников родился 20 января 1982 года в небольшом городе Демидове Смоленской области. Его детство и формирование во многом определила бабушка, Татьяна Васильевна, которой он позже посвятит пронзительный документальный фильм «Сквозь всю зиму».
«Она — это и моё детство, и моя память. Она — это моя вера в силу, безусловность человеческой любви. Я очень её люблю и всем в своей жизни обязан ей. В последние годы я так редко возвращаюсь туда, в её дом. У этого много причин. Но объяснить себе, почему так, я до конца не могу», — скажет Солодников о ней в аннотации к кинокартине.
После школы в жизни Солодникова была неожиданная страница биографии — три года учебы в Санкт-Петербургском кадетском ракетно-артиллерийском корпусе, однако военная карьера не сложилась. Он поступил в Смоленский институт искусств, затем перевелся в Московский институт культуры, а в 2003-2004 годах даже работал в доме-музее Корнея Чуковского в Переделкине.
Переломный момент наступил в Петербурге, куда он вернулся в 2005 году, чтобы читать лекции по литературе и культуре в колледже. Именно там, написав письмо режиссеру Александру Сокурову с приглашением к студентам, он получил неожиданный билет в телевидение. Сокуров, сотрудничавший с телеканалом, помог талантливому педагогу попасть в эфир. С апреля 2010 по июль 2014 года Солодников вел на канале 100ТВ программы «Последние известия. Отражение дня», «Субботнее утро» и «Кипяток». Однако настоящим делом его жизни стали не телевизионные новости, а живая мысль.
В 2012 году, начав преподавать в Санкт-Петербургском институте культуры, он создал общественно-культурный проект «Открытая библиотека», а его сердцем стал популярный формат — «Диалоги». На одной сцене для публичных дискуссий встречались Александр Сокуров и Ирина Прохорова, Людмила Улицкая и Александр Аузан, Гарри Бардин и Светлана Алексиевич, Алексей Кудрин и Владимир Мединский.
«Для меня наши Диалоги — это шанс услышать тот самый Одинокий Голос Человека», — говорил организатор.
Его достижения были отмечены и в более традиционных форматах. В 2019 году он стал обладателем статуэтки ТЭФИ за ведение программы для детей и юношества «Орёл и решка. Семья». Также в том же году он получил вторую российскую премию в области веб-индустрии в номинации «Интервьюер года» за проект «Ещёнепознер». Национальная премия в области платного телевидения «Золотой луч» в 2019 году отметила его в номинации «Лучший онлайн-канал/видеоблог». В 2021 году он завоевал ТЭФИ-Мультимедиа в номинации «Видеоблог» за интервью с Эдуардом Артемьевым в рамках проекта «Картины мастеров».
Личная жизнь: семья как творческий союзЛичная жизнь Николая Солодникова — это история одной встречи, кардинально изменившей его жизнь. Николай был женат дважды. Имя его первой супруги в публичном пространстве не упоминается, от этого брака у журналиста есть сын Пётр, 2010 года рождения.
В июле 2013 года, пригласив журналистку и автора книги «Победить рак» Катерину Гордееву* на фестиваль «Открытой библиотеки», он встретил свою «родственную душу». Солодников признавался, что это была любовь с первого взгляда. К тому моменту он уже состоял в браке, но принял решение уйти из семьи. В 2014 году он и Катерина поженились.
Сегодня пара является одним из самых крепких и плодотворных творческих тандемов в российской журналистике. Они вместе ведут проекты и воспитывают пятерых детей. Это двое общих детей Яков (2015 г.р.) и Елизавета (2016 г.р.), приёмная дочь Александра (2010 г.р.), удочерённая Гордеевой*, и сын Катерины* Георгий (2011 г.р.). Старший сын Николая, Пётр, живёт отдельно. Как отмечала сама Гордеева*, Николай — «более ответственный семьянин», на ком держится быт и организация жизни большого семейства.
Давление «структур» на работу СолодниковаИдиллическая картина интеллектуальных бесед и семейного благополучия была не раз омрачена серьёзными внешними конфликтами. Самый громкий инцидент произошёл в июне 2016 года. Перед началом очередного «Диалога» в библиотеке им. Маяковского Солодников неожиданно объявил, что его проект «Открытая библиотека» больше не сможет там проводить мероприятия. Он объяснил это решение давлением «определённого рода служб и структур». После этого Солодников был вынужден покинуть Россию вместе с семьей.
В 2022 году беседа Солодникова с популярным интервьюером Юрием Дудём* вызвала шквал критики и споров. Многие зрители и блогеры обвинили Дудя в излишне жёстком и манипулятивном подходе, а Солодникова — в интеллектуальной нечистоплотности и моральной непоследовательности. Его позиция о приоритете культуры над политикой и некоторые высказывания были восприняты как «печальный портрет российской "гуманитарной интеллигенции"».
«Ещёнепознер», новый канал и жизнь сегодняВ 2018 году Солодников нашёл идеальную, по его мнению, площадку для своего формата — YouTube. «Эта платформа "победила" телевидение», — считал он. Так родился канал «ещёнепознер», название которого было шутливой отсылкой к песне группы «АукцЫон» «Ещё не поздно», а не к Владимиру Познеру. Формат еженедельных длинных, вдумчивых интервью с людьми культуры, науки и искусства стал настоящим откровением. Гостями были Михаил Пиотровский, Татьяна Черниговская, Юрий Норштейн, Любовь Аркус, Ксения Раппопорт. Проект был высоко оценён: в 2019 году Солодников победил в категории «Интервьюер года» на российской премии в области веб-индустрии. Канал стал явлением, которое один из обозревателей назвал «альтернативой "вДудя" для интеллектуалов».
Однако в сентябре 2022 года Солодников объявил об уходе команды «ещёнепознера» в «длительный отпуск». Эпоха завершилась. Но сам Николай не остановился — он запустил новый еженедельный проект на одноимённом канале «Солодников». Судя по активности в его телеграм-канале, он продолжает снимать документальные фильмы (например, «Осень нашей весны» о Нани Брегвадзе, Науме Клеймане и Юрии Норштейне), сотрудничает с «Подписными изданиями» и путешествует по России в рамках гастрономического проекта «Открывай новое». С 2016 года Солодников с семьёй проживают в Риге. Они зарегистрировали там компании и имеют вид на жительство, продолжая дело, которое видят своей миссией — создание пространства для глубокого разговора.