21 июля 2025, 13:16

Нонна Гришаева (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

21 июля Нонне Гришаевой исполняется 54 года. Одна из самых узнаваемых комедийных актрис России прошла долгий путь от Одессы до московских театров и телеэфиров. «Радио 1» расскажет о ее карьере, семье и личной жизни.





Содержание Детство и начало творческого пути Театральная карьера и первые роли в кино Прорыв в «Квартете И» и всенародная популярность Телевидение, музыка и новые проекты Личная жизнь: два брака и двое детей Как Нонне Гришаевой удается оставаться в форме Отношение к спецоперации и любовь к Одессе Чем занимаются дети Нонны Гришаевой

Детство и начало творческого пути

«Балетная школа у меня в жизни была всего лишь год. Я была настолько прилежной ученицей, и у меня были настолько прекрасные данные, что маму вызвали и сказали: "Везите девочку в Вагановское или в Москву, потому что здесь с ее данными и артистизмом делать нечего"», — вспоминала артистка.

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — рассказывала Гришаева.

Театральная карьера и первые роли в кино

Нонна Гришаева (фото: Instagram* / grishaevanonna)



«Меня долго уговаривали пройти пробы. Я согласилась. Меня приняли. Но на период съемок был назначен выпуск спектакля "Мадемуазель Нитуш". Я слишком долго ждала музыкальной постановки в театре Вахтангова!» — поделилась актриса в беседе с «АиФ».

Прорыв в «Квартете И» и всенародная популярность

Телевидение, музыка и новые проекты

Нонна Гришаева и Андрей Леонов (фото: Instagram* / grishaevanonna)



Личная жизнь: два брака и двое детей

«Встретив Александра, я поняла, что с этим человеком можно создать семью. Сразу было видно, что из него получится хороший отец. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти», — вспоминала Гришаева.

Как Нонне Гришаевой удается оставаться в форме

«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — призналась она в интервью.

Нонна Гришаева (фото: Instagram* / grishaevanonna)



Отношение к спецоперации и любовь к Одессе

«Для меня Одесса — это самое прекрасное место в мире, откуда я не собиралась никуда уезжать. Я просто хотела учиться в театральном вузе. Поэтому мне просто пришлось уехать в Москву. Но я рассчитывала отучиться и вернуться в родной город. Просто жизнь сложилась иначе. Затянула меня Москва», — рассказала Гришаева.

Чем занимаются дети Нонны Гришаевой