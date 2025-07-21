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Уехала из Одессы и изменила мужу: Нонне Гришаевой 54 года. Почему она отказалась от главной роли в «Моей прекрасной няне»?

Нонна Гришаева (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

21 июля Нонне Гришаевой исполняется 54 года. Одна из самых узнаваемых комедийных актрис России прошла долгий путь от Одессы до московских театров и телеэфиров. «Радио 1» расскажет о ее карьере, семье и личной жизни.



Детство и начало творческого пути

Нонна Валентиновна Гришаева родилась 21 июля 1971 года в Одессе. Она происходит из старинного дворянского рода Казанских и росла в семье, где ценили искусство. Девочка с детства занималась балетом и музыкой, а в пять лет дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль в фильме Анатолия Васильева «Фотографии на стене».

«Балетная школа у меня в жизни была всего лишь год. Я была настолько прилежной ученицей, и у меня были настолько прекрасные данные, что маму вызвали и сказали: "Везите девочку в Вагановское или в Москву, потому что здесь с ее данными и артистизмом делать нечего"», — вспоминала артистка.
В 10 лет Гришаева впервые вышла на сцену Одесского театра оперетты. Окончив школу, она поступила в Театральное училище имени Щукина в Москве. Переезд в столицу был вынужденным: в Одессе не было театрального вуза. В студенческие годы Нонна жила скромно, питаясь посылками от матери.

«Мама отправляла из Одессы посылки с едой, которую мне никак не удавалось растянуть, поскольку все сразу же съедалось, а потом приходилось долгое время голодать», — рассказывала Гришаева.

Театральная карьера и первые роли в кино

Уже на первом курсе Гришаеву заметили сразу несколько театров. Она выбрала Театр имени Вахтангова, где играла до 2009 года. На старших курсах Нонна снялась в эпизоде комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Позднее были роли в фильме Аллы Суриковой «Московские каникулы» (1995) и историческом сериале «Графиня де Монсоро» (1997).

Нонна Гришаева (фото: Instagram* / grishaevanonna)
Любопытно, что Гришаева могла сыграть главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», но отказалась ради участия в театральной постановке «Мадемуазель Нитуш». Впрочем, актриса всё же появилась в проекте, сыграв сестру Вики (Анастасии Заворотнюк).

«Меня долго уговаривали пройти пробы. Я согласилась. Меня приняли. Но на период съемок был назначен выпуск спектакля "Мадемуазель Нитуш". Я слишком долго ждала музыкальной постановки в театре Вахтангова!» — поделилась актриса в беседе с «АиФ».

Прорыв в «Квартете И» и всенародная популярность

Настоящим прорывом стало знакомство Гришаевой с «Квартетом И». В 2003 году она сыграла в спектакле «День радио», а в 2008-м — в его киноадаптации. Чуть позже последовал успех фильма «День выборов». Параллельно актриса снималась в сериале «Папины дочки» и участвовала в юмористическом шоу «Большая разница» на Первом канале. В 2009 году Нонна выпустила книгу «Советы дочкам» тиражом 25 тысяч экземпляров, а затем победила в музыкальном шоу «Две звезды» вместе с Марком Тишманом.

Телевидение, музыка и новые проекты

В 2011–2012 годах Гришаева вела собственное комедийное шоу «Нонна, давай!» и выпустила сольный альбом. Вместе с Дмитрием Нагиевым она стала ведущей очередного сезона «Две звезды». Позже зрители увидели актрису в фильмах «Коммунальный детектив», «Мужчина с гарантией», «Новогодний переполох» и в сериале «Следствие любви».

Нонна Гришаева и Андрей Леонов (фото: Instagram* / grishaevanonna)
В 2017 году Гришаева вместе с Николаем Басковым вела программу «Субботний вечер» на канале «Россия-1».

Личная жизнь: два брака и двое детей

Первым мужем актрисы стал актер и музыкант Антон Деров. Их брак длился семь лет и закончился из-за проблем супруга с алкоголем. В 1996 году у пары родилась дочь Анастасия. После развода Деров участия в воспитании дочери не принимал. Девушка окончила факультет графики и иллюстрации в Англии. Второй супруг Гришаевой — актер Александр Нестеров, который младше ее на 12 лет. Они поженились в 2006 году в Праге, а вскоре у них родился сын Илья.

«Встретив Александра, я поняла, что с этим человеком можно создать семью. Сразу было видно, что из него получится хороший отец. А через год мы вместе оказались в Таиланде и тогда оба поняли, что от любви нам никуда не уйти», — вспоминала Гришаева.
В 2015 году брак Гришаевой оказался под угрозой: в прессе появились фото Гришаевой с коллегой Дмитрием Исаевым. На кадрах актеры целовались на романтической прогулке по набережной. Александр простил жену, поставив условие, что она больше не будет с ним работать.

Как Нонне Гришаевой удается оставаться в форме

Секрет привлекательности актриса связывает с молодым мужем, генетикой и йогой.

«Ну и у меня супруг молодой, я не имею права расслабляться. Нужно встать на час раньше, чтобы иметь возможность позаниматься с утра йогой», — призналась она в интервью.

Нонна Гришаева (фото: Instagram* / grishaevanonna)

Отношение к спецоперации и любовь к Одессе

Гришаева после распада СССР переехала в Москву. После начала спецоперации актриса призналась, что ей больно выбирать между двумя сторонами. В соцсетях актриса призналась, что ощущает себя «маленькой девочкой», которую в суде спрашивают с кем из родителей она хочет остаться.

«Для меня Одесса — это самое прекрасное место в мире, откуда я не собиралась никуда уезжать. Я просто хотела учиться в театральном вузе. Поэтому мне просто пришлось уехать в Москву. Но я рассчитывала отучиться и вернуться в родной город. Просто жизнь сложилась иначе. Затянула меня Москва», — рассказала Гришаева.
Артистка отметила, что любит каждую из сторон и считает, что лучшее решение — сесть за стол переговоров.

Чем занимаются дети Нонны Гришаевой

Старшая дочь Анастасия окончила факультет графики и иллюстрации в Великобритании, работает в рекламном агентстве и как художник по костюмам в театре. Сын Илья увлекается написанием рэп-текстов и музыкой. Сегодня Нонна Гришаева продолжает радовать зрителей новыми ролями и телепроектами.

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