Уехала из России, вышла замуж за итальянца и осудила СВО: как сейчас живет журналистка Жанна Агалакова* и почему ее признали иноагентом?
Российская журналистка и телеведущая Жанна Леонидовна Агалакова* — одна из самых узнаваемых фигур отечественного ТВ. Она появилась в эфире НТВ, затем много лет работала на «Первом канале» в качестве корреспондентки и ведущей. 6 декабря журналистке исполняется 60 лет. Сейчас она живёт в Европе, где продолжает заниматься общественной деятельностью. Почему Агалакова* уехала из России, за что её признали иноагентом и что она говорила про СВО — в материале «Радио 1».
Биография Жанны Аглаковой*: ранние годы и семьяЖанна Агалакова* родилась 6 декабря 1965 года в Кирове. Её отец был инженером, а мать преподавала русский язык и литературу. Когда будущей журналистке исполнилось 14 лет, семья на четыре года переехала в Монголию из-за работы ее отца.
В интервью Агалакова* вспоминала, что росла без дедушек и воспринимала образ Деда Мороза как что-то личное.
«Когда я была маленькая, я верила, что Дед Мороз — это мой дедушка. Потому что у меня никогда не было деда. Моя мама родилась в декабре 1941-го, уже сиротой. А в октябре её мать получила похоронку. И у неё были уже трое маленьких детей. И вся её жизнь была косвенно определена этим фактом», — вспоминала Жанна*.
Как Агалакова* пришла в журналистикуИзначально Аглакова* планировала поступать на филфак ЛГУ и стать лингвистом, однако провалила вступительные экхамены. Год ей пришлось работать — через друзей она попала в местную газету, где написала первые заметки и почувствовала интерес к профессии.
Однако любовь к языкам осталась: Агалакова* свободно владеет испанским, итальянским, английским и французским.
Начало карьеры: газеты, телевидение и первые репортажиПервым местом работы Агалаковой* стала редакция «Комсомольского племени», где она была секретарём главного редактора Василия Смирнова. В 1986 году Жанна* впервые появилась на телевидении — в репортаже программы «До 16 и старше…». Позже она получила образование на факультете журналистики МГУ и прошла практику в популярной телепрограмме «Взгляд».
После вуза работала корреспондентом телестудии МВД СССР и готовила материалы для «Человека и закона». Затем успела поработать год в Международной ассоциации по борьбе с наркоманией, а также была внештатным автором в разных СМИ.
В 1995 году Агалакова* пришла на телеканал РТР. Первые задания касались тем, которые она никогда ранее не освещала, например репортажей о ядерном топливе.
«Мне поручили заниматься рынком ядерного топлива. Пришла домой и со мной началась истерика. Со своим журналистским образованием я абсолютно не представляла, о чем идет речь. Но через две недели изучения архивов могла проснуться ночью и рассказать, как происходит распад урана-98», — говорила она.
Работа на НТВ и Первом каналеПозже её заметил диктор ОРТ Игорь Кириллов и предложил вести новости «Сегодня» на НТВ. Она проработала там три года, но в 1999 году лишилась должности после ошибки в эфире — журналистка неверно назвала число погибших при теракте в парламенте Армении. Позднее Агалакова* утверждала, что ушла с канала сама.
После ухода с НТВ Агалакова* перешла на ОРТ (будущий Первый канал). Там она вела выпуски новостей, а позже программы «Время» и «Ночное время». В начале 2000-х она вместе с Владимиром Познером стала соавтором программы «Времена», удостоенной нескольких премий «ТЭФИ».
Париж, Нью-Йорк и снова Париж: международная карьераПозже Агалакова* переехала в Париж, где работала зарубежным корреспондентом Первого канала. Часть своих впечатлений о жизни во Франции она описала в книге «Всё, что я знаю о Париже», посвящённой мужу, ведь именно он открыл для нее этот город.
В 2013 году Агалакова* возглавила нью-йоркское бюро Первого канала. Дебютный репортаж был посвящён крушению парома на Нижнем Манхэттене. В 2019 году она вернулась во Францию и освещала европейские события.
Конфликт Агалаковой* с Екатериной АндреевойОдин из конфликтов, по которым известна Агалакова* — непростые отношения с коллегой и телеведущей Екатериной Андреевой. Об этом спустя годы рассказал ведущий Первого канала Сергей Бабаев. По его словам, в начале 2000-х между журналистками существовало напряжение из-за конкуренции в редакции.
Бабаев вспоминал эпизод, произошедший во время трансляции программы «Время». Из-за технических помех он не видел, кто именно находится в студии, и, услышав голос, предположил, что выпуск ведёт Агалакова*.
«Катя в тот момент находилась с ней в конфликте. Считала, что Жанна* хочет её подсидеть. У меня узнать, кто же сидит в студии, не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: "Ну, пока всё. Жанна*?". Такая гробовая замогильная тишина. И потом: «Я Катя, а не Жанна*». С этого времени стычки начались и со мной. Мог назвать Кириллом Клейменовым, Усамой бен Ладеном, но только не Жанной*», — рассказывал Бабаев.
Последний эфир на Первом канале и громкое увольнение17 февраля 2022 года Агалакова* в последний раз появилась в эфире — сюжет касался итальянцев, собирающих подписи в поддержку вакцины «Спутник V». Вскоре стало известно, что она уволилась. Однако это событие получило резонанс из-за её дальнейших выступлений.
Журналистка сказала, что покидает канал по политическим причинам, и выступила на мероприятии «Репортёров без границ», резко раскритиковав российские СМИ и СВО.
«Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России», — заявила она.Отечественное телевидение Агалакова* назвала «машиной для промывки мозгов».
«Да я сама себе запретила профессию. Я не могу и не хочу больше заниматься журналистикой. Я сама себя люстрировала», — сказала Жанна.
Почему Агалакову* признали иноагентомВ сентябре 2022 года Агалакова* заявила, что отказывается от государственных наград — ордена Дружбы и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Она упаковала знаки отличия в посылку с адресом «Москва. Кремль. Путину». Позднее она говорила, что хотела бы вернуться в Россию, но не уверена, возможно ли это.
В феврале 2025 года Минюст РФ внёс её в реестр иноагентов. Причинами указали:
- участие в материалах других иноагентов;
- работу в иностранных медиа;
- распространение недостоверных данных о решениях российских властей;
- заявления против СВО;
- постоянное проживание за границей.
Чем занимается после отъезда и как живёт в ЕвропеПосле увольнения она сосредоточилась на документальном кино. Также сотрудничала с разными СМИ, но постоянной работы не имела.
«Стабильного ни заработка, ни работы у меня все это время не было. Я тратила все, что было нажито непосильным трудом», — призналась журналистка.
Личная жизнь Жанны Агалаковой*Жанна Агалакова* много лет замужем за физиком Джорджо Савоной. Он моложе её на шесть лет и родился в Риме в 1971 году. Они начали встречаться в 1991-м, но пожениться смогли только спустя десять лет — просто не было денег на свадьбу. Через год после торжества родилась дочь Алиса.
Разница в возрасте журналистку не смущает. Гораздо сложнее, по её словам, было преодолеть культурные различия.
Жанна Агалакова*сейчасСегодня Агалакова* живёт в Париже вместе с семьёй и участвует в работе французской благотворительной организации, изготавливающей сети и спальники для украинцев.
«У меня две жизни сейчас. Одна счастливая. Я живу в Париже, у меня всё хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую, вообще было бы классно. И в то же время я каждое утро просыпаюсь, и первое движение — я тянусь за телефоном. И смотрю, что там, кого еще разбомбили», — говорила Жанна*.Судя по соцсетям журналистки, она путешествует по Европе, посещает музеи и культурные события. Единственное, что усложняет её быт, — отсутствие стабильного дохода при высоких расходах.