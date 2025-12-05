05 декабря 2025, 15:51

Российская журналистка и телеведущая Жанна Леонидовна Агалакова* — одна из самых узнаваемых фигур отечественного ТВ. Она появилась в эфире НТВ, затем много лет работала на «Первом канале» в качестве корреспондентки и ведущей. 6 декабря журналистке исполняется 60 лет. Сейчас она живёт в Европе, где продолжает заниматься общественной деятельностью. Почему Агалакова* уехала из России, за что её признали иноагентом и что она говорила про СВО — в материале «Радио 1».





Биография Жанны Аглаковой*: ранние годы и семья

«Когда я была маленькая, я верила, что Дед Мороз — это мой дедушка. Потому что у меня никогда не было деда. Моя мама родилась в декабре 1941-го, уже сиротой. А в октябре её мать получила похоронку. И у неё были уже трое маленьких детей. И вся её жизнь была косвенно определена этим фактом», — вспоминала Жанна*.

Как Агалакова* пришла в журналистику



Начало карьеры: газеты, телевидение и первые репортажи

«Мне поручили заниматься рынком ядерного топлива. Пришла домой и со мной началась истерика. Со своим журналистским образованием я абсолютно не представляла, о чем идет речь. Но через две недели изучения архивов могла проснуться ночью и рассказать, как происходит распад урана-98», — говорила она.

Работа на НТВ и Первом канале

Париж, Нью-Йорк и снова Париж: международная карьера

Конфликт Агалаковой* с Екатериной Андреевой

«Катя в тот момент находилась с ней в конфликте. Считала, что Жанна* хочет её подсидеть. У меня узнать, кто же сидит в студии, не получилось: сигнал то пропадал, то восстанавливался. Сквозь шипение мне показалось, что это Жанна. Я говорю: "Ну, пока всё. Жанна*?". Такая гробовая замогильная тишина. И потом: «Я Катя, а не Жанна*». С этого времени стычки начались и со мной. Мог назвать Кириллом Клейменовым, Усамой бен Ладеном, но только не Жанной*», — рассказывал Бабаев.



Последний эфир на Первом канале и громкое увольнение



«Мы видим только власть. В наших новостях нет страны, в наших новостях нет России», — заявила она.

«Да я сама себе запретила профессию. Я не могу и не хочу больше заниматься журналистикой. Я сама себя люстрировала», — сказала Жанна.

Почему Агалакову* признали иноагентом

участие в материалах других иноагентов;

работу в иностранных медиа;

распространение недостоверных данных о решениях российских властей;

заявления против СВО;

постоянное проживание за границей.

Чем занимается после отъезда и как живёт в Европе

«Стабильного ни заработка, ни работы у меня все это время не было. Я тратила все, что было нажито непосильным трудом», — призналась журналистка.

Личная жизнь Жанны Агалаковой*

Жанна Агалакова*сейчас

«У меня две жизни сейчас. Одна счастливая. Я живу в Париже, у меня всё хорошо, у меня прекрасная семья. Мне бы еще работу хорошую, вообще было бы классно. И в то же время я каждое утро просыпаюсь, и первое движение — я тянусь за телефоном. И смотрю, что там, кого еще разбомбили», — говорила Жанна*.