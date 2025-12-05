«Заставляю себя делать полезное»: Семенович снялась обнажённой в ванной при свечах
Певица Анна Семенович опубликовала в Instagram* фотографии, на которых позирует обнажённой в ванне при свечах.
Анна объяснила подписчикам, что принимала ванну после тренировки на беговой дорожке. Она отметила, что очень гордится собой.
«Было, честно сказать, лень. В такие моменты повышается самооценка, когда ты заставляешь себя делать то, что полезно. Тренировка однозначно полезна для меня. Ну и потом ванночка с солью и масочка для лица. Такое у меня прекрасное утро. Очень себя уважаю, ценю и обожаю», — написала она.Семенович сообщила, что почти год не занималась спортом по медицинским показаниям. Детали она не раскрыла. Как уточнила артистка, за год она похудела на семь килограммов с помощью препарата «Семавик». Новая цель певицы — сбросить ещё пять килограммов с помощью диеты, аппаратных процедур и спорта.