«Заставляю себя делать полезное»: Семенович снялась обнажённой в ванной при свечах

05 декабря 2025, 14:20

Анна Семенович опубликовала обнажённые фото в ванне после тренировки

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович опубликовала в Instagram* фотографии, на которых позирует обнажённой в ванне при свечах.





Анна объяснила подписчикам, что принимала ванну после тренировки на беговой дорожке. Она отметила, что очень гордится собой.

«Было, честно сказать, лень. В такие моменты повышается самооценка, когда ты заставляешь себя делать то, что полезно. Тренировка однозначно полезна для меня. Ну и потом ванночка с солью и масочка для лица. Такое у меня прекрасное утро. Очень себя уважаю, ценю и обожаю», — написала она.