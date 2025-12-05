«Кабальные условия»: Адвокат Лурье раскрыла детали мирового соглашения с Долиной

05 декабря 2025, 14:03

Лариса Долина предложила возвращать деньги за квартиру в течение трёх лет

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры у Ларисы Долиной, прокомментировала предложенное певицей мировое соглашение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Светлану Свириденко.





По словам адвоката, сторона Долиной предлагает вернуть Лурье 112 миллионов рублей. Срок выплаты составляет более трёх лет с момента поступления дела в Верховный суд РФ, платежи должны быть равными.

«Нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит на нет сам факт решения дела миром», — заявила Светлана.

