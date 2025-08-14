Уголовное дело, призыв в армию, и отправка на СВО: где сейчас актёр Глеб Калюжный

14 августа 2025, 16:37

Актёр и музыкант Глеб Калюжный сам явился в призывной пункт для прохождения службы после того, как на него завели уголовное дело об уклонении от воинской службы. Где сейчас артист? Об этом читайте в материале «Радио 1».





Скрывался от призыва в армию

«Слухи, словно мухи, чушь разносят. Служить я готов, более того, отправляюсь на днях», — сообщил Глеб NEWS.ru на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

Приехал на чёрном Mercedes в призывной пункт

«Работа в проекте «Малыш» дала мне окончательный импульс. Я и так уже хотел пройти службу, собирался идти, но всё вышло так, как вышло», — сказал Глеб.

«<…> он некоторое время назад приезжал в Донбасс. Пообщался с военными и гражданскими, которые живут в условиях войны. Я понимаю, что как раз вот это видение войны изнутри побудило его на этот поступок. А это действительно поступок, учитывая, что многие бегают от службы. Отсюда все возвращаются другими», — сказал Гагин.

Калюжный в зоне СВО?

«В зону СВО призывников не отправляют. Чтобы туда попасть, он должен сначала получить военно-учётную специальность, а затем уже кем-то туда идти служить, управлять военной техникой, например», — приводит слова юриста издание aif.ru.

В каких войсках служит Глеб Калюжный

Планы после дембеля

«У нас сейчас три полных метра разрабатывается и два сериала, мы находимся в подготовительном периоде», — отметил директор Калюжного.