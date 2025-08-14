Уголовное дело, призыв в армию, и отправка на СВО: где сейчас актёр Глеб Калюжный
Актёр и музыкант Глеб Калюжный сам явился в призывной пункт для прохождения службы после того, как на него завели уголовное дело об уклонении от воинской службы. Где сейчас артист? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Скрывался от призыва в армию
Известно, что Калюжный шесть лет скрывался от призыва в армию. С 2019 года актёру регулярно присылали повестки для прохождения медкомиссии, но он не приходил в призывной пункт. Его искали в Тверской области и Красногорске, однако по адресу регистрации он не проживал.
В отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье № 328 («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») УК РФ. Ему грозило до двух лет лишения свободы. Сам Калюжный заявил, что от армии не бегал. По его словам, повестки приходили на старый адрес, по которому он больше не живёт.
«Слухи, словно мухи, чушь разносят. Служить я готов, более того, отправляюсь на днях», — сообщил Глеб NEWS.ru на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Приехал на чёрном Mercedes в призывной пункт
Артист прибыл в московский сборный пункт, расположенный по адресу: Угрешская улица, 3, к. 1, под музыку из сериала «Солдаты». Калюжный заявил журналистам, что от службы ждёт новых навыков и друзей. По словам актёра, он уже умеет обращаться с оружием.
Звезда сериала «Вампиры средней полосы» сообщил, работа над фильмом «Малыш» сподвигла его отправиться на военную службу. Картину снимали в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это военная драма о событиях в Донбассе: 18-летний рэпер из Донецка становится добровольцем, чтобы успеть спасти свою мать.
«Работа в проекте «Малыш» дала мне окончательный импульс. Я и так уже хотел пройти службу, собирался идти, но всё вышло так, как вышло», — сказал Глеб.Советник главы ДНР Ян Гагин считает, что Калюжного побудило пойти в армию увиденное в Донбассе.
«<…> он некоторое время назад приезжал в Донбасс. Пообщался с военными и гражданскими, которые живут в условиях войны. Я понимаю, что как раз вот это видение войны изнутри побудило его на этот поступок. А это действительно поступок, учитывая, что многие бегают от службы. Отсюда все возвращаются другими», — сказал Гагин.
Калюжный в зоне СВО?
Призванный на срочную службу в армию Калюжный не сможет попасть на специальную военную операцию (СВО), если только он не подпишет контракт, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
«В зону СВО призывников не отправляют. Чтобы туда попасть, он должен сначала получить военно-учётную специальность, а затем уже кем-то туда идти служить, управлять военной техникой, например», — приводит слова юриста издание aif.ru.Соловьев добавил, что контракт с Минобороны можно заключить через месяц несения военной службы.
В каких войсках служит Глеб Калюжный
Калюжный признавался, что хотел в элитные войска. По словам артиста, это ему обещали в призывном пункте. До этого директор актёра Григорий Сухов заявил, что Калюжный готов пойти в те войска, в которые его распределят.
Сейчас уже известно, что артист служит в Семёновском полку, который считается одним из двух старейших гвардейских полков Российский императорской армии, его история начинается в 1683 году.
По словам Сухова, у Глеба всё хорошо. Актёр приглашал его, маму и бабушку на церемонию принятия воинской присяги. Армейское начальство хвалит актёра за дисциплинированность и инициативность. Среди военнослужащих отношение к Калюжному хорошее, положительное.
Планы после дембеля
Как рассказал Сухов, у артиста много планов на 2026 год, например, выпустить фильм после возвращения из армии.
«У нас сейчас три полных метра разрабатывается и два сериала, мы находимся в подготовительном периоде», — отметил директор Калюжного.Также известно, что 28 августа 2025 года в одном из онлайн-кинотеатров выйдет короткометражный фильм «Не та кнопка», Глеб является креативным продюсером проекта. На 9 октября намечена премьера фильма «Первый на Олимпе». В этой картине Калюжный исполнил роль советского олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова.