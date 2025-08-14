Достижения.рф

Максим Галкин* устроил прогулку по Даугавпилсу после травмы руки

Максим Галкин* (Фото: Instagram** / @maxgalkinru)

Максим Галкин* после недавнего перелома руки устроил небольшую экскурсию по Даугавпилсу.



В своём блоге артист опубликовал серию снимков с прогулки, показав кадры не самых известных достопримечательностей латвийского города.

Юморист прошёлся по живописным улицам и скрытым уголкам города, делясь впечатлениями с подписчиками.

Своими фотографиями Галкин* дал возможность подписчикам виртуально присоединиться к его променадам.

Напомним, недавно Максима Галкина* сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде. Артист якобы не нарушал правил и был в шлеме в момент аварии. В результате происшествия ему порезало руку — пострадали сухожилия и артерия. Несмотря на травму, Галкин* продолжил выступать и вести привычный образ жизни.

*признан иностранным агентом в России

