Уголовное преследование, критика СВО и эмиграция в США: как сейчас живет писатель Дмитрий Быков* и почему его признали иноагентом?
Писателю, поэту и публицисту Дмитрию Быкову* 20 декабря исполняется 48 лет. В последние годы его имя все чаще звучит не только в культурной, но и в уголовно-правовой повестке: в России он признан иностранным агентом, заочно осужден и объявлен в международный розыск. Где сейчас живет Быков* и что говорил про СВО — в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Быкова*: детство и образованиеДмитрий Львович Быков* родился 20 декабря 1967 года в Москве. Его отец — Лев Иосифович Зильбертруд — детский лор-врач, кандидат медицинских наук. Мать — Наталья Иосифовна Быкова — школьный преподаватель русского языка и литературы. Родители развелись вскоре после рождения сына, и воспитанием Дмитрия занималась мама.
Интерес к литературе у будущего писателя проявился еще в детстве. Он рано начал писать стихи и прозу, а в старших классах школы устроился работать на Всесоюзное радио, где участвовал в подготовке передачи для подростков «Ровесники».
Школу Быков* окончил с золотой медалью и в 1984 году поступил на факультет журналистики МГУ. В 1987 году его призвали на службу в Военно-морской флот, после чего он вернулся к учебе. В 1991 году Дмитрий Быков* получил красный диплом о высшем образовании.
Преподавательская деятельность Дмитрия Быкова*В начале 1990-х годов Дмитрий Быков* начал преподавать русскую словесность в московской школе № 1214, где работала его мать. Позднее он перешел в частные образовательные учреждения — спецшколу «Золотое сечение» и гимназию «Интеллектуал», где преподавал литературу и историю советской литературы.
В середине 2000-х годов публицист читал лекции в Институте журналистики и литературного творчества, получил звание профессора кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (У) МИД России, а также преподавал в Московском педагогическом государственном университете.
Журналистская карьера и работа в СМИЖурналистскую деятельность Дмитрий Быков* начал в 1985 году, начав сотрудничество с еженедельником «Собеседник»**. В разные годы его статьи публиковались и других СМИ.
В 2000-х годах он занимал должности креативного редактора «Собеседника»**, заместителя главного редактора газеты «Консерватор», а затем стал редактором отделов «Культура» и «Общество» в журнале «Огонек». В 2005 году начал сотрудничество с журналом «Компания», а в 2008 году — с изданием «Профиль».
Дмитрий Быков* на телевидении и радиоНа телевидении Дмитрий Быков* впервые появился в 1992 году в программе Киры Прошутинской. Позднее он стал ведущим телевизионного проекта Сергея Лисовского. В начале 2000-х годов вел авторскую программу «Хорошо, БЫков*» на телеканале ATV, а также был соведущим передачи «Времечко» на ТВЦ.
В 2009 году писатель вошел в состав ведущих программы «Рожденные в СССР» на телеканале «Ностальгия», а в 2011 году стал автором и ведущим передачи «Колбы времени». В 2015 году на телеканале «Дождь»** стартовал проект «Сто лекций с Дмитрием Быковым*», посвященный литературе конца XX века.
На радио Дмитрий Львович* начал работать в 2005 году, запуская авторские программы на станциях «Юность», «Сити FM» и «Коммерсантъ FM».
Лекции, YouTube-проекты и публичные выступленияВ 2014 году на платформе YouTube появился канал RTVi с программой «Открытый урок с Дмитрием Быковым*». В рамках проекта публицист анализировал произведения русской классической литературы, включая «Евгения Онегина», «Отцов и детей» и «Мастера и Маргариту».
Быков* активно участвовал в лектории «Прямая речь», где разбирал роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», а также обсуждал современный кинематограф. В частности, он беседовал с режиссером Алексеем Смирновым о создании российских сериалов.
В 2020 году стартовал новый проект «ЖЗЛ (Жалкая замена литературы)», гостями которого становились известные деятели культуры.
Книги и литературное творчество Дмитрия Быкова*В 1991 году Дмитрий Быков* был принят в Союз писателей СССР. В начале 1990-х он выпустил сборники стихов «Декларация независимости», «Послание к юноше» и «Военный переворот». Под псевдонимом Мэтью Булл писатель издал несколько книг по мотивам киносценариев.
В 2000-х годах вышли его поэтические сборники «Отсрочка», «Призывник», «Письма счастья», а также романы «Оправдание», «Орфография», «Эвакуатор» и «ЖД», за которые он был удостоен международной премии имени братьев Стругацких.
В 2005 году в серии ЖЗЛ была опубликована биография Бориса Пастернака, принесшая автору премии «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Позднее Быков* написал биографии Алексея Пешкова (Максима Горького), Булата Окуджавы и Владимира Маяковского.
Гражданская позиция и политическая деятельностьДмитрий Быков* известен своей активной гражданской позицией и относится к числу публичных представителей оппозиционного движения. Он высказывался о российских политиках, поддерживал деятельность Алексея Навального*** и участвовал в протестных акциях 2011–2012 годов. Позднее стал одним из учредителей организации «Лига избирателей».
В 2019 году в Генеральную прокуратуру РФ было направлено обращение с просьбой проверить высказывания публициста на предмет нарушения законодательства. После публичных заявлений о ситуации в Донбассе он подвергся резкой критике со стороны ряда общественных деятелей.
Признание иноагентом и уголовные делаДмитрия Быкова* признали иностранным агентом в России. В числе причин назывались его публичная критика российской политики, высказывания о спецоперации на Украине и распространение недостоверной информации о действиях российских военных.
В отношении писателя было возбуждено уголовное дело по статьям о фейках об армии и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Его неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки в публикациях, после чего дело было передано в суд. Позднее Быкова* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил Дмитрия Быкова* к семи годам колонии общего режима и запретил администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года. Поводом стало интервью, размещенное на YouTube. Писатель был объявлен в международный розыск.
Дмитрий Быков про СВО
Во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которых писатель принял за представителей офиса Владимира Зеленского, он заявлял о своем ожидании возвращения Мариуполя под контроль Киева. Кроме того, Быков* неоднократно публично высказывался в поддержку Украины и украинских вооруженных сил.
Состояние здоровья Дмитрия Быкова*В апреле 2019 года Дмитрия Быкова* госпитализировали в Уфе в тяжелом состоянии во время гастрольной поездки. Первоначально медики подозревали инсульт, однако диагноз не подтвердился. Писателя ввели в кому и позднее перевезли в Москву, где его состояние стабилизировалось. Впоследствии он заявил, что причиной ухудшения здоровья стало отравление.
Личная жизнь Дмитрия Быкова*Первый брак писателя с Надеждой Гурской, научным сотрудником Института биоорганической химии РАН, оказался недолгим. Во второй раз Дмитрий Быков* женился на писательнице Ирине Лукьяновой, с которой у него родились двое детей — дочь Евгения и сын Андрей. Супруги также выпустили две совместные книги.
В 2019 году стало известно о браке публициста с его бывшей студенткой, писательницей Екатериной Кевхишвили. Разница в возрасте между супругами составляет около 30 лет. В ноябре 2020 года у пары родился сын.