Путин: РФ не несет ответственность за гибель людей на войне, которую не начинала
Российский лидер Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» ответил на вопрос журналиста NBC Кира Симмонса о мирных переговорах. Будет ли Россия ответственна за гибель украинцев в 2026 году, если отвергнет предложение президента США Дональда Трампа, глава государства заявил, что страна не считает себя виновной.
Он подчеркнул, что конфликт начался не с РФ. Путин отметил, что во время встречи в Анкоридже согласовали предложения Трампа. Он добавил, что Россия открыта к компромиссам и считает, что сейчас мяч на стороне западных стран. Путин выразил уверенность в том, что предложения, сделанные на встрече в Москве, были конструктивными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
