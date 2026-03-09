Достижения.рф

Угроза тюрьмы, конфликты с семьёй из-за СВО и отречение от дочери: Владимиру Гостюхину 80 лет. Почему актёр уехал из России?

Владимир Гостюхин (Фото: кадр из сериала «Отчим»)

Владимира Гостюхина многие зрители связывают с образом сурового, честного и прямолинейного мужчины. Для одних он — легендарный Иваныч из сериала «Дальнобойщики», для других — актёр мощной драматической школы. Но его биография куда сложнее экранных ролей: бурная юность, непростой путь к сцене, резкие политические взгляды и драматичные семейные конфликты. Подробности — в материале «Радио 1».



Детство в творческой семье и работа электриком

Будущий артист родился 10 марта 1946 года в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Отец, Василий Гостюхин, руководил городским Домом культуры, а мать выступала в любительском театре. Старшая сестра Марина тоже мечтала о сцене.

Казалось, судьба Владимира была предопределена, но он выбрал совсем другой путь. После школы молодой человек поступил в радиотехникум и планировал связать жизнь с металлургией. Однако студенческие годы оказались непростыми.

Владимир Гостюхин (Фото: кадр из фильма «Хождение по мукам»)
После серьёзной драки на третьем курсе он начал заниматься боксом, но вскоре оказался в компании уличных ребят. Постоянные конфликты и потасовки привели к тому, что в юности у него было почти три десятка приводов в милицию, и несколько раз ему даже грозила тюрьма.

Со временем Гостюхин понял, что такой образ жизни может закончиться трагически. Он взялся за ум, вернулся к учёбе и устроился работать — сначала электриком, а затем стал главным энергетиком на центральном стадионе Свердловска.

Судьбоносная встреча с театром

Перелом произошёл почти случайно. Гостюхин попал в студенческий театр при Доме культуры — и сцена буквально захватила его. Он оставил техникум и решил полностью посвятить себя актёрству.

В 1970 году он поступил в ГИТИС. В том же году состоялся и его первый кинодебют — небольшая роль в фильме «Был месяц май». Но вскоре молодого актёра призвали в армию.

Владимир Гостюхин (Фото: кадр из фильма «Генерал»)
После службы он устроился в Центральный академический театр Советской армии. Первое время ему доверяли лишь хозяйственную работу — он следил за декорациями и мебелью. Только спустя шесть лет ожидания ему наконец удалось выйти на сцену, заменив заболевшего актёра. Этот случай стал отправной точкой его театральной карьеры.

Роль, которая принесла признание

В кино Гостюхин долго оставался актёром эпизодов. Всё изменилось после работы в фильме «Восхождение» режиссёра Ларисы Шепитько, снятом по повести Василя Быкова «Сотников».

Роль Рыбака стала для него прорывом. Картина получила международные награды и высокие оценки критиков, а сам актёр впервые оказался в центре внимания.

Позже его популярность укрепила многосерийная экранизация «Хождение по мукам», после которой предложения о съёмках стали поступать одно за другим.

Успех 1980-х и новые роли

В 1980 году на экраны вышла социальная драма «Охота на лис», где Гостюхин сыграл рабочего Виктора Белова. Картина получила международное признание и принесла актёру приз кинофестиваля в Сан-Ремо. После этого он снялся в приключенческой ленте «В поисках капитана Гранта».

Владимир Гостюхин (Фото: кадр из фильма «В поисках капитана Гранта»)
В 1990-е годы актёр стал появляться на экранах реже. Он признавался, что не хотел участвовать в слабых проектах в период кризиса киноиндустрии. Исключением стала картина «Урга — территория любви», за которую он получил государственную премию. Среди заметных работ тех лет — фильмы «Америкэн бой» и «Сын за отца».

«Дальнобойщики»: роль, подарившая второе дыхание

Настоящую народную популярность Гостюхину принес сериал «Дальнобойщики», вышедший в 2001 году.
Актёр сыграл опытного водителя Фёдора Ивановича — Иваныча. Его напарником стал молодой и импульсивный герой Сашка Коровин, которого сыграл Владислав Галкин.

Владимир Гостюхин (Фото: кадр из сериала «Дальнобойщики»)
По словам Гостюхина, после выхода сериала на улицах его буквально не оставляли в покое: зрители узнавали и здоровались как со старым знакомым. Позже вышли ещё два сезона — в 2004 и 2010 годах. Сам актёр считает, что зрители полюбили сериал за его жизненную правдивость.

Политические взгляды и жизнь в Беларуси

После распада СССР Гостюхин переехал в Беларусь. Он открыто высказывает свои политические убеждения и поддерживает президента страны Александра Лукашенко.

Также актёр положительно отзывался о политике Владимира Путина и поддержал проведение специальной военной операции. Однако в своих интервью он резко критиковал Владимира Зеленского, называя его политиком, которым легко управлять.

Личная жизнь: четыре брака и сложные отношения в семье

Первый брак актёр заключил с девушкой Галиной ещё во время учёбы в ГИТИСе, но он оказался недолгим.
Второй женой стала художник по костюмам Зинаида. В этом союзе родилась дочь Ирина, однако через несколько лет супруги расстались.

Третьей супругой Гостюхина стала гримёр Светлана, с которой он познакомился на съёмках в Беларуси. В 1982 году у них родилась дочь Маргарита, впоследствии ставшая профессиональным гримёром на студии «Беларусьфильм».

Позже актёр женился в четвёртый раз — на актрисе Алле Пролич. У него также есть внебрачная дочь Александра, родившаяся в 1986 году. Она получила образование в МГУ и позже вышла замуж за американца.

Конфликт с сестрой из-за СВО и отречение от дочери

После начала военных событий на Украине отношения актёра с родной сестрой, живущей в Харькове, резко ухудшились. По словам Гостюхина, их взгляды оказались настолько противоположными, что общение практически прекратилось.

В выпуске «Судьбы человека» в 2022 году актёр отмечал, что «бандеровская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать».

Кроме того, он тяжело пережил события 2024 года, когда стало известно о гибели на СВО его зятя — бывшего мужа дочери Ирины. После трагедии актёр взял на себя заботу о дочери и внучке.

С дочерью из США Гостюхин так же прекратил общение из-за политических взглядов. По его словам, она приняла прозападную позицию и отдалилась от отца, не желая разговаривать.

Чем живёт актёр сегодня

Несмотря на возраст, Владимир Гостюхин продолжает активно работать в кино. Он снимается как в российских, так и в белорусских проектах.

Среди последних работ — сериал «Жена олигарха» и драма «Катюша». В 2024 году он также появился в семейной комедии «Многодетство».

Владимир Гостюхин (Фото: кадр из сериала «Жена олигарха»)
Свободное время актёр проводит за городом — занимается домом и дачей. И хотя его путь в кино был долгим и непростым, Гостюхин по-прежнему остаётся одним из самых узнаваемых и характерных актёров своего поколения.
Софья Метелева

