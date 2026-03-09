Угроза тюрьмы, конфликты с семьёй из-за СВО и отречение от дочери: Владимиру Гостюхину 80 лет. Почему актёр уехал из России?
Владимира Гостюхина многие зрители связывают с образом сурового, честного и прямолинейного мужчины. Для одних он — легендарный Иваныч из сериала «Дальнобойщики», для других — актёр мощной драматической школы. Но его биография куда сложнее экранных ролей: бурная юность, непростой путь к сцене, резкие политические взгляды и драматичные семейные конфликты. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство в творческой семье и работа электрикомБудущий артист родился 10 марта 1946 года в Свердловске (сейчас — Екатеринбург). Отец, Василий Гостюхин, руководил городским Домом культуры, а мать выступала в любительском театре. Старшая сестра Марина тоже мечтала о сцене.
Казалось, судьба Владимира была предопределена, но он выбрал совсем другой путь. После школы молодой человек поступил в радиотехникум и планировал связать жизнь с металлургией. Однако студенческие годы оказались непростыми.
После серьёзной драки на третьем курсе он начал заниматься боксом, но вскоре оказался в компании уличных ребят. Постоянные конфликты и потасовки привели к тому, что в юности у него было почти три десятка приводов в милицию, и несколько раз ему даже грозила тюрьма.
Со временем Гостюхин понял, что такой образ жизни может закончиться трагически. Он взялся за ум, вернулся к учёбе и устроился работать — сначала электриком, а затем стал главным энергетиком на центральном стадионе Свердловска.
Судьбоносная встреча с театромПерелом произошёл почти случайно. Гостюхин попал в студенческий театр при Доме культуры — и сцена буквально захватила его. Он оставил техникум и решил полностью посвятить себя актёрству.
В 1970 году он поступил в ГИТИС. В том же году состоялся и его первый кинодебют — небольшая роль в фильме «Был месяц май». Но вскоре молодого актёра призвали в армию.
После службы он устроился в Центральный академический театр Советской армии. Первое время ему доверяли лишь хозяйственную работу — он следил за декорациями и мебелью. Только спустя шесть лет ожидания ему наконец удалось выйти на сцену, заменив заболевшего актёра. Этот случай стал отправной точкой его театральной карьеры.
Роль, которая принесла признаниеВ кино Гостюхин долго оставался актёром эпизодов. Всё изменилось после работы в фильме «Восхождение» режиссёра Ларисы Шепитько, снятом по повести Василя Быкова «Сотников».
Роль Рыбака стала для него прорывом. Картина получила международные награды и высокие оценки критиков, а сам актёр впервые оказался в центре внимания.
Позже его популярность укрепила многосерийная экранизация «Хождение по мукам», после которой предложения о съёмках стали поступать одно за другим.
Успех 1980-х и новые ролиВ 1980 году на экраны вышла социальная драма «Охота на лис», где Гостюхин сыграл рабочего Виктора Белова. Картина получила международное признание и принесла актёру приз кинофестиваля в Сан-Ремо. После этого он снялся в приключенческой ленте «В поисках капитана Гранта».
В 1990-е годы актёр стал появляться на экранах реже. Он признавался, что не хотел участвовать в слабых проектах в период кризиса киноиндустрии. Исключением стала картина «Урга — территория любви», за которую он получил государственную премию. Среди заметных работ тех лет — фильмы «Америкэн бой» и «Сын за отца».
«Дальнобойщики»: роль, подарившая второе дыханиеНастоящую народную популярность Гостюхину принес сериал «Дальнобойщики», вышедший в 2001 году.
Актёр сыграл опытного водителя Фёдора Ивановича — Иваныча. Его напарником стал молодой и импульсивный герой Сашка Коровин, которого сыграл Владислав Галкин.
По словам Гостюхина, после выхода сериала на улицах его буквально не оставляли в покое: зрители узнавали и здоровались как со старым знакомым. Позже вышли ещё два сезона — в 2004 и 2010 годах. Сам актёр считает, что зрители полюбили сериал за его жизненную правдивость.
Политические взгляды и жизнь в БеларусиПосле распада СССР Гостюхин переехал в Беларусь. Он открыто высказывает свои политические убеждения и поддерживает президента страны Александра Лукашенко.
Также актёр положительно отзывался о политике Владимира Путина и поддержал проведение специальной военной операции. Однако в своих интервью он резко критиковал Владимира Зеленского, называя его политиком, которым легко управлять.
Личная жизнь: четыре брака и сложные отношения в семьеПервый брак актёр заключил с девушкой Галиной ещё во время учёбы в ГИТИСе, но он оказался недолгим.
Второй женой стала художник по костюмам Зинаида. В этом союзе родилась дочь Ирина, однако через несколько лет супруги расстались.
Третьей супругой Гостюхина стала гримёр Светлана, с которой он познакомился на съёмках в Беларуси. В 1982 году у них родилась дочь Маргарита, впоследствии ставшая профессиональным гримёром на студии «Беларусьфильм».
Позже актёр женился в четвёртый раз — на актрисе Алле Пролич. У него также есть внебрачная дочь Александра, родившаяся в 1986 году. Она получила образование в МГУ и позже вышла замуж за американца.
Конфликт с сестрой из-за СВО и отречение от дочериПосле начала военных событий на Украине отношения актёра с родной сестрой, живущей в Харькове, резко ухудшились. По словам Гостюхина, их взгляды оказались настолько противоположными, что общение практически прекратилось.
В выпуске «Судьбы человека» в 2022 году актёр отмечал, что «бандеровская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать».
Кроме того, он тяжело пережил события 2024 года, когда стало известно о гибели на СВО его зятя — бывшего мужа дочери Ирины. После трагедии актёр взял на себя заботу о дочери и внучке.
С дочерью из США Гостюхин так же прекратил общение из-за политических взглядов. По его словам, она приняла прозападную позицию и отдалилась от отца, не желая разговаривать.
Чем живёт актёр сегодняНесмотря на возраст, Владимир Гостюхин продолжает активно работать в кино. Он снимается как в российских, так и в белорусских проектах.
Среди последних работ — сериал «Жена олигарха» и драма «Катюша». В 2024 году он также появился в семейной комедии «Многодетство».
Свободное время актёр проводит за городом — занимается домом и дачей. И хотя его путь в кино был долгим и непростым, Гостюхин по-прежнему остаётся одним из самых узнаваемых и характерных актёров своего поколения.