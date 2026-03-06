Стало известно, сколько зарабатывает на корпоративах Татьяна Куртукова

06 марта 2026, 14:38

Татьяна Куртукова вошла в топ-5 востребованных артистов для частных мероприятий

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* @ts_makeeva)

Певица Татьяна Куртукова вошла в пятёрку самых востребованных артистов для частных мероприятий в новом сезоне. По информации KP.RU, гонорар артистки за выступление стартует от двух миллионов рублей.





Продюсер Илья Саглиани подчеркнул, что Куртукова уже не ограничивается одним громким треком

«Куртукова давно уже не «исполнительница одного хита», у неё есть репертуар, и она уже стала большой звездой», — рассказал эксперт.