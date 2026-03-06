«Я бешусь»: Сергей Бурунов рассказал о ревности к детям возлюбленной

06 марта 2026, 16:24

Актёр Сергей Бурунов рассказал о сложностях в отношениях с детьми невесты

Сергей Бурунов (Фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

Актёр Сергей Бурунов в интервью Надежде Стрелец рассказал о сложностях в отношениях с детьми своей избранницы. Его возлюбленная, бизнес-леди Екатерина Леви, воспитывает сына и дочь, которые не готовы принять артиста в семью.





По словам Бурунова, ситуация осложняется тем, что у него самого нет опыта отцовства.

«Есть ревность. И с моей стороны тоже. Потому что вся безусловная любовь, абсолютное обожание и забота отдаются туда — и это естественно. И с этим надо работать», — заявил Сергей.

«Я бесился. Я понимаю, что Екатерина разрывается: меня выберет — они в стойку, их выберет — я бешусь. Я был растерян, я не знал с какой стороны подойти, какие ключи подбирать», — признался Сергей.